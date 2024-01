El 2024 inicia con expectativa frente a la continuidad de las mesas de diálogo de paz

Cúcuta

Luis Fernando Niño, Alto Consejero para la Paz y Reconciliación en Norte de Santander pidió al ELN demostrar con hechos que sí están interesados en lograr la paz, que la población civil sienta, con las acciones que haga esta guerrilla, confianza sobre este proceso.

“Para que el Ejército de Liberación Nacional fortalezca el proceso deben hacer que la gente sienta confianza en lo que ellos están haciendo en la mesa. No puede haber ningún beneficio si no hay por ejemplo entrega de armas, si no hay una demostración factible de que realmente quieren la paz” dijo Niño a Caracol Radio.

Más información Expectativa en frontera por llegada de nuevos mandatarios regionales en Norte de Santander

Fue enfático en asegurar que “le creemos al estado que quiere la paz. Queremos que el ELN también nos convenza que ellos quieren la paz y para ello tienen que poner de su parte, de lo contario, el proceso va a fracasar”.

Recordó que en el departamento existen varias víctimas que se presumen que están en cautiverio por parte de esta guerrilla. Pidió a sus voceros confirmar si sí los tienen o no.