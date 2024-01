Japón registró fuerte sismo de 7.6 de magnitud en el primer día del 2024

-FOTODELDIA- Kanazawa (Japón), 31/12/2023.- Vista de los daños en el Santuario Onohiyoshi tras un fuerte terremoto en Kanazawa, Japón central, 1 de enero de 2024. Un terremoto de 7,6 grados Richter golpeó hoy la prefectura de Ishikawa, en el litoral occidental del centro de Japón, y obligó a activar una alerta por tsunami en buena parte del archipiélago, además de causar importantes daños y dejar sepultadas al menos a seis personas bajo los escombros. EFE//JIJI PRESS JAPAN OUT EDITORIAL USE ONLY/ / JIJI PRESS ( EFE )