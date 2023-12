Fue ratificado en su cargo el director de tránsito por el Alcalde electo de Bucaramanga

Bucaramanga

En medio de su posesión y la presentación presencial de su gabinete, el alcalde electo de Bucaramanga Jaime Andrés Beltrán dijo que Carlos Bueno se mantendrá como director de tránsito de la ciudad.

“Lo dije en mis entrevistas: admiro mucho lo que usted hizo en la Dirección de Tránsito los últimos años, no tengo afinidad con el gobierno saliente pero en usted sí. No me importa de dónde vienen sino para dónde vamos”, aseguró el mandatario de la capital para el periodo 2024 - 2027.

#ATENCION Carlos Bueno fue ratificado como director de tránsito de Bucaramanga por el alcalde electo Jaime Andrés Beltrán. pic.twitter.com/wVZV1LDGFy — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) December 30, 2023

Es de mencionar que recientemente Carlos Bueno denunció la pérdida de 3.000 vehículos de los patios de la entidad y al ‘sol de hoy’ la investigación está en curso determinando lo que habría ocurrido.

Según el directivo, el robo se hizo de manera escalonada en los últimos años, es decir poco a poco fueron desapareciendo los automotores que aunque aparecían en el sistema, al momento del inventario no estaban en los parqueaderos de la entidad.