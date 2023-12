Bonner Mosquera y su consejo a Delvin Alfonzo, nuevo jugador de Millonarios

Bonner Mosquera exjugador de fútbol y hasta hace unas semanas asistente técnico de Belmer Aguilar en el Boyacá Chicó, dialogó con Caracol Deportes. El chocoano, referente de Millonarios en los últimos años y jugador con más partidos en la institución, envió un consejo al venezolano Delvin Alfonzo, nuevo jugador de los azules y quien llega procedente del cuadro boyacense.

“Delvin es un buen jugador, es un buen jugador, él por momentos tiene que ser un poco más consciente de que el trabajo táctico es fundamental para que uno pueda encajar en un equipo más como Millonarios. Él tiene muy buena condición, es rápido, es fuerte, en el duelo uno contra uno es muy fuerte”, dijo.

Y añadió del lateral derecho: “entonces, muchas veces él confía en eso y por momentos se descuida un poco, pero pero creo que con Gamero, con el sistema que tiene Gamero, con el grupo que tiene, porque ya es muy fácil cohesionar una sola pieza y a seguir al engranaje. Entonces, no creo que haya problema en Bogotá, aquí en Millonarios”.

Su experiencia en el Chicó

“Muy bien, la verdad que que que estoy feliz, porque fue una experiencia, algo que de lo cual yo estaba alejado hace mucho tiempo me dieron la oportunidad Eduardo y Nicolás (Pimentel) de estar ahí, Belmer me invitó, hicimos cosas muy buenas, otras para mejorar, pero lo más importante es que estamos otra vez en la órbita y estamos desplegando todo el conocimiento que que adquirimos durante mucho tiempo”.

¿Seguirá en el Chicó?

“Sí, esa es la idea, de todas formas, tuve una reunión con Eduardo. Eduardo considera que que que yo puedo ser una persona útil y quiere volver a a tenerme dentro de del club. Estamos esperando a ver qué concreta él nos él nos tiene claro pues en dónde quiere ponerme, pero quiere que esté ahí, entonces me lo manifestó y bueno, esperemos que se pueda dar”.

¿Será asistente de Miguel Caneo?

“No, todavía no se sabe, es que, o sea, Eduardo me dice que que quiere traerme ahí, pero no sabe si va a ser asistente, si va a ser el técnico de la Sub-20, no sabe. Quiere que esté dentro del club, pero no sé, entonces, esperemos a ver qué se puede lograr. Bueno, Bonner, feliz año. No, muchas gracias a ustedes, Diego, muchas gracias y un feliz año, ojalá que las bendiciones caigan sobre todos ustedes y que este veinticuatro sea lo que todos esperamos y lo que Dios nos quiera conceder”.

Los mejores jugadores con los que compartió en Millonarios

“El primero compartí ya terminando su carrera con Arnoldo Iguarán. Sí, ya estaba en el remate. Sí, pero para mí es el más grande con el que yo pude jugar. Después con John Mario Ramírez. Y el tercero es que es que Millonarios afortunadamente ha tenido muy pero muy buenos lugares, pero yo creo que Osman López, no solo por la familiaridad y la amistad sino porque es un fue un defensa central muy diferente a muchos de los que yo he visto. Foforito. Decían a Osman López”.