Largas filas y pocos pasajes desde Bucaramanga a la Costa

Bucaramanga

Estamos en las festividades de fin de año y a la Terminal de Transporte de Bucaramanga continúan llegando las personas que van a viajar fuera de la ciudad para compartir con sus familias y despedir el 2023 sin embargo, muchos pasajeros han precisado que hay escasez en la compra de tiquetes.

“Viajo para Aguachica, llevo como unas tres horas esperando y la verdad me dijeron que no había cupo, que esperara a que habilitaran una nueva ruta o hasta que alguien cancele o no llegue”, dijo Erika Sarabia, una viajera.

Empresas como Copetrán, Berlinas y Cootransmagdalena son las más concurridas y ya no tienen pasajes directos hacia Cúcuta, Bogotá, Medellín y la Costa Caribe.