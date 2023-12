Nueva clasificación del Sisben 2023: link para conocer su puntuación actualizada

El Sisbén, es el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales, que permite clasificar a la población de acuerdo con sus condiciones de vida e ingresos. Esta clasificación se utiliza para focalizar la inversión social y garantizar que sea asignada a quienes más lo necesitan.

Se trata de un sistema que usa herramientas técnicas y estadísticas especializadas, con las que identifica, clasifica y ordena a la población según su situación socioeconómica. Además, permite el registro en su base de datos de cualquier persona con documento vigente y residente en hogares particulares.

Una vez hecho el registro en la base de datos, esta genera el grupo de la persona, el cual obedece a las condiciones de vida e ingresos del hogar. El grupo sirve para que las entidades definan, entre otros criterios, quiénes pueden acceder a programas sociales.

Recientemente, el Departamento Nacional de Planeación actualizó el Sisbén a la cuarta versión, con lo que busca evaluar la capacidad de los hogares para generar ingresos de acuerdo con sus condiciones de vida.

Con la nueva metodología del Sisbén se desarrolló una clasificación cuyo resultado no es un índice cuantitativo. Esto significa que ya no existirá un puntaje de 0 a 100, sino una nueva clasificación que ordena la población por grupos.

Nueva clasificación

En el Sisbén IV existen cuatro grupos:

Grupo A: pobreza extrema (población con menor capacidad de generación de ingresos)

Grupo B: pobreza moderada (población con mayor capacidad de generar ingresos que los del grupo A)

Grupo C: vulnerable (población en riesgo de caer en pobreza)

Grupo D: población no pobre, no vulnerable.

Cada grupo está compuesto por subgrupos, identificados por una letra y un número, que permiten clasificar más detalladamente a las personas:

Grupo A: conformado por 5 subgrupos (desde A1 hasta A5)

Grupo B: conformado por 7 subgrupos (desde B1 hasta B7)

Grupo C: conformado por 18 subgrupos (desde C1 hasta C18)

Grupo D: conformado por 21 subgrupos (desde D1 hasta D21)

Ejemplo: una persona en el nivel A1 tendrá una menor capacidad de generar ingresos y menor calidad de vida que la del A5.

Usualmente, en relación con la clasificación de los colombianos, quienes resultan siendo mayormente beneficiados por los subsidios son el Grupo A (pobreza extrema) y Grupo B (pobreza moderada).

No obstante, algunos del Grupo C (vulnerable) también puede que reciban ayuda. La última calificación que tiene el Sisbén es Grupo D (no pobre, no vulnerable), así que por esas condiciones, posiblemente, no se le otorgan ayudas.

Con dicha actualización del Sisbén más de dos millones de familias fueron reclasificadas con un nuevo puntaje en el Sisbén, debido a un cambio realizado por el Gobierno nacional al cruzar las bases de datos de la encuesta Sisbén, con entidades como MinEducación, Runt y Dian.

Link para consultar a qué grupo del Sisbén pertenezco

Para consultar si su clasificación y puntaje del Sisbén cambiaron, deberá realizar el siguiente paso a paso:

Ingrese a la página web del Sisbén: www.sisben.gov.co

Seleccione el tipo de documento que tiene.

Digite el número de su identificación.

Haga clic en ‘Consultar’.

Tenga en cuenta que los datos de clasificación de los hogares ahora se verificarán por medio de 28 bases de datos nacionales y 1.832 bases de datos territoriales, cruzando la información con del Registro Social de Hogares (RSH).

Según datos de la entidad, con esta actualización 2 de cada 10 hogares registrados en el Sisbén IV han cambiado su clasificación.

¿Qué hacer en caso de inconformidad con la nueva clasificación?

Según informa la entidad, en el caso de que una persona desee conocer información sobre el proceso, debe acercarse directamente a la Oficina Sisbén para revisar los datos que aparecen en la ficha del hogar en el que vive.

¿Cómo solicitar la encuesta del Sisbén por internet?

Si prefiere la comodidad de realizar el trámite en línea, el proceso es sencillo y rápido. Siga los pasos:

Ingrese a la página web: www.sdp.gov.co.

Haga clic en el botón «Sisbén» ubicado en la parte izquierda de la página, debajo de la sección «Enlaces de Interés».

En la pestaña «Consultas», seleccione «Solicite aquí la encuesta Sisbén IV». También puede acceder directamente a través del siguiente enlace: https://sisbensol.sdp.gov.co

Complete los datos de identificación de los integrantes del hogar y de la vivienda.

Una vez concluido este proceso, se le confirmará el registro.

Tenga en cuenta que para aquellos que prefieren realizar el trámite de forma presencial, un miembro mayor de 18 años del hogar, preferiblemente el jefe o jefa de familia, podrá acudir a un punto de atención de Sisbén en la red de CADES y SuperCADES de Bogotá.