Ministerio de trabajo archivo investigación por acoso laboral en Charry Trading S.A.S

La Dirección Territorial del Tolima decidió archivar la denuncia de acoso laboral interpuesta por los trabajadores de la empresa Charry Trading S.A.S en contra del señor Gustavo Adolfo Charry Parra, representante legal de la empresa en cuestión, basándose en que las personas que laboran en este lugar por prestación de servicios, no cuentan con un contrato laboral sino con uno de carácter civil y por esta razón no se puede considerar como acoso laboral, ya que no hay una filiación de este tipo.

Del mismo modo refiriéndose a los involucrados que si cuentan con un contrato, se describe que la entidad no tiene potestad en el caso, ya que según se especifica es un juez laboral y no un inspector de trabajo el indicado tomar las decisiones correspondientes. Adicionalmente se le solicita al comité de convivencia de la empresa que se promuevan los buenos tratos dentro de los trabajadores.

Cabe recordar que esta investigación fue iniciada por el Ministerio del Trabajo, luego de que se hiciera viral en redes sociales un video en el que se podía observar al señor Gustavo Charry expresándose de forma airada y manoteando e intimidando a algunos trabajadores de la empresa Charry Trading S.A.S.

Este caso incluso fue abordado por el viceministro de relaciones laborales e inspección, Edwin Palma quien en meses anteriores declaró que tras conocerse esos hechos lamentables serían desplegados inspectores de trabajo en la ciudad de Ibagué para entrevistar a los involucrados y recopilar la información necesaria para tomar una decisión.