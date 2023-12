“Lo prometo ante los ojos de Dios”: La carta de fin de año del ‘Negro Ober’

JUDICIAL

Se conoció una carta de alias ‘El Negro Ober’, el jefe de la banda ‘Los Rastrojos’ en la que ruega al INPEC que le bajen los estrictos controles de custodia, y a cambio, se compromete a dejar de delinquir desde prisión.

La carta data de septiembre, pero solo hasta esta semana llegó a la dirección del INPEC en Bogotá.

La razón, la misiva, inicialmente tenía como destino el director de la cárcel de Cómbita, donde estaba recluido, pero, desde la semana pasada, en el marco del Plan Dominó, que es la estrategia anticrimen que se implementó en las cárceles, ‘El Negro Ober’ fue trasladado a la cárcel La Picota de Bogotá.

En la carta dice:

“(…) La verdad ya aburrido, mi mayor, de vivir así, como animal encerrado, solo, aislado de todos y de todo. Ya estos 14 meses me han enseñado a valorar la vida, actualmente decidí apartarme y retirarme de esa vida como se lo dije en la reunión que tuvimos, nuevamente me comprometo a que no va a tener quejas mías de ninguna especie y se lo prometo ante los ojos de Dios, hoy 26 de septiembre, ya llevo 16 días viviendo así aislado y ese no fue el compromiso que se hizo en la reunión. A la espera de su pronta respuesta”.

La carta de 'El Negro Ober' al INPEC Ampliar

¿Quién es ‘El Negro Ober’?

Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, alias ‘El Negro Ober’, es un criminal de alto calibre. Actualmente, paga una condena de 50 años de prisión por los delitos de concierto para delinquir con fines de extorsión, cometidos al mando de esta peligrosa organización criminal.

En octubre de 2021, él encabezaba el cartel de los más buscados en Barranquilla y por su captura había una recompensa de 100 millones de pesos. Junto con ‘Tommy Masacre’ lideraban la organización criminal “Los Rastrojos Costeños”, y se dedicaban a amenazar con panfletos y llamadas a los empresarios y conductores para que accedieran al pago de extorsiones.

Este delincuente es recordado porque grabó y público un vídeo desde la cárcel de Palogordo en Girón, Santander, amenazando de muerte a la fiscal que estaba investigando a su esposa Yulieth Vanesa Rodríguez.