Mercurio retrógrado: cuándo se dará en 2024 y cómo lo afectará

Según el portal especializado Star Walk, un movimiento retrógrado se da cuando un planeta parece invertir su dirección en el cielo.

“Día a día y semana a semana la Tierra gira alrededor del Sol y los planetas en el cielo generalmente se mueven en la misma dirección que el Sol: de oeste a este. Los astrónomos lo llaman movimiento directo o prógrado (...) en períodos de tiempo específicos un planeta puede comenzar a moverse “hacia atrás”: de este a oeste. Este movimiento hacia el oeste se llama movimiento retrógrado aparente”.

No obstante, en astrología, dicho fenómeno para muchos no es señal de buena suerte, incluso hay quienes aseguran que tiene una capacidad para crear caos en la comunicación, los viajes y la tecnología.

En la astrología, Mercurio puede causar muchos estragos durante su retrogradación, aunque también puede aportar justo lo que las personas necesitan para ser capaces de cerrar eventos del pasado.

En ese sentido, los astrólogos pueden advertir que no debe firmar contratos durante Mercurio retrógrado o comprar herramientas de metal durante Marte retrógrado. Sin embargo, el movimiento retrógrado es solo una ilusión que no puede afectar la vida cotidiana, al menos desde el punto de vista científico.

¿Cuándo estará Mercurio retrógrado en 2024?

El portal Star Walk señala que empezaremos el nuevo año con Mercurio retrógrado. Sucede desde el 13 de diciembre de 2023 hasta el 2 de enero de 2024. Después, habrá tres fases de Mercurio retrógrado:

del 2 de abril de 2024 al 25 de abril

del 5 de agosto de 2024 al 28 de agosto

del 26 de noviembre de 2024 al 15 de diciembre

¿Puede Mercurio retrógrado afectar a los signos?

En astrología, Mercurio es el planeta que representa la comunicación y la tecnología. Por eso, cuando se vuelve retrógrado, estas áreas suelen verse afectadas por problemas, contratiempos o malentendidos. Una y otra vez ocurren cosas sobre las que, a primera vista, las personas no tienen ninguna influencia o que no han valorado correctamente.

Los adeptos de la astrología sugieren que este periodo puede traer malentendidos, retrasos y obstáculos en la toma de decisiones.

Andrea Richards en el libro Astrología, de la Biblioteca de esoterismo, asegura qué, “los astrólogos abordan estos periodos de movimientos retrógrados con cautela porque producen fallos en las comunicaciones, causan enredos tecnológicos, retrasan los viajes y, en general, hacen surgir dificultades en el cumplimiento de las cosas”.

Así mismo, Richards, citada por el Portal Lecturas asegura no todo es malo con mercurio retrógrado: “los periodos de retrogradación astrológica se consideran buenos momentos para mirar hacia atrás, revisar el pasado y ocuparse de los sentimientos no explorados y los proyectos no concluidos”.

No obstante, la ciencia dice otra cosa...

Para los científicos, el movimiento retrógrado es una reversión aparente del movimiento planetario. Desde la Tierra, parece que los planetas en el cielo se mueven “hacia atrás” en ciertos momentos.

El portal Star walk lo explica así, “El movimiento aparente retrógrado es causado por las diferencias en la velocidad orbital de los planetas. Tomemos Marte como ejemplo. Este planeta superior se mueve más lento en su órbita que la Tierra. Cuando pasamos por Marte, parece que se mueve “hacia atrás” porque nos movemos más rápido que el Planeta Rojo. Lo mismo sucede cuando pasa por un automóvil que se mueve más lento en la carretera: por un momento parece moverse en la dirección opuesta”.

Aseguran que este mecanismo funciona para todos los planetas superiores. Los planetas inferiores, Venus y Mercurio, que se mueven alrededor del Sol más rápido que la Tierra, también parecen moverse periódicamente “hacia atrás”.

“Sin embargo, su movimiento retrógrado es difícil de observar: cuando un planeta inferior pasa por la Tierra, se coloca entre nuestro planeta y el Sol y el resplandor de la estrella lo oculta a la vista”.

Así las cosas, según la ciencia, Mercurio retrógrado no tiene impactos negativos. De hecho, no es un fenómeno real en absoluto. Mercurio, el planeta más cercano al Sol, completa una órbita alrededor del Sol cada 88 días.

Sin embargo, desde la perspectiva de la Tierra, Mercurio puede parecer que se mueve hacia atrás durante 3 a 4 semanas cada tres meses. Esto se debe a que Mercurio, la Tierra y el Sol están todos en órbitas elípticas alrededor del Sol. Cuando Mercurio está más cerca de la Tierra que del Sol, parece que se mueve hacia atrás.

La ciencia no ha encontrado ninguna evidencia de que Mercurio retrógrado tenga algún efecto negativo en la Tierra o sus habitantes. De hecho, algunos científicos creen que Mercurio retrógrado puede ser una oportunidad para la reflexión y la introspección.

¿Cómo ver a Mercurio retrógrado?

Para poder observar este increíble fenómeno que ha inquietado a la humanidad desde hace siglos, es importante ubicar a Mercurio en el cielo nocturno y llevar atenta nota a su ubicación respecto a los demás astros

Durante este periodo es posible evidenciar la manera en la que parece ralentizar su velocidad y retroceder en su órbita para continuar con su curso cercano al Sol.