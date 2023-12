Este es el mensaje de los ángeles para cada signo en diciembre de 2023

Con el paso del tiempo, múltiples personas alrededor del mundo se han inspirado y regido bajo la cultura astrológica occidental, que se fundamenta con 12 signos del zodiaco, a los que les han asignado ciertas características que definen a las personas, y les ayudan a guiar y entender el día a día.

A su vez, los seres celestiales, especialmente los ángeles, que se diferencian de los arcángeles y que se han encargado de proporcionarle protección y una guía a la humanidad; pues hacen parte de varias religiones alrededor del mundo y cumplen una función especial en cada una de ellas. En el caso del cristianismo, son considerados mensajeros de Dios y, sus múltiples manifestaciones hacia las personas son estudiadas desde la angelología.

Por ese motivo, aquí le contamos cuáles serían los mensajes de distintos ángeles para los 12 signos zodiacales para el mes de diciembre:

¿Cuál es el mensaje de los ángeles para cada signo en diciembre del 2023?

La experta y maestra holística, Nadir Otermin Hamed, indicó en un reconocido medio de comunicación argentino los mensajes puntuales para cada signo del zodiaco, siendo asignado un ángel en cada mensaje. Conozca cuáles son a continuación:

Signo Aries

Mensaje del ángel Ieiaiel: “Estimule su creatividad, porque van a crecer sus deseos de relacionarse con gente nueva y abrirse a nuevas oportunidades. Realmente vale la pena tomar riesgos y transformarse desde adentro hacia afuera, porque va a ser capaz de crear algo original como emprendedor. Escuche su intuición”.

Signo Tauro

Mensaje del ángel Manakel: “Reflexione con atención sobre sus próximas estrategias y en cómo mejorar sus capacidades, además de cultivar sus talentos. Aproveche este potente poder que va a estar en usted. Necesitará mucha astucia para seleccionar mejores ideas; pues diciembre será un mes para sacar a relucir sus virtudes en todo aspecto”.

Signo Géminis

Mensaje del ángel Hekamiah: “Sus ideas valen mucho y serán muy utilizadas este mes para iniciar un nuevo proyecto, en el cual va a trabajar eliminando sentimientos del pasado. Debe hacer cambios urgentes porque un nuevo estilo de vida comenzará y debería creer más en su voz interna para superar bloqueos que le impiden llegar a su meta”.

Signo Cáncer

Mensaje del ángel Umabel: “Algo muy personal tendrá que nacer dentro de su corazón y llenarlo de amor, aunque dude. Este mes deberá estar atento a lo nuevo, para que sea perdurable y maravilloso. Tendrá que crear nuevos proyectos, sentirlos en sus deseos y empezar a vivirlos a pleno. Necesita estar consciente en este periodo para poder concretarlo todo. La confianza en sí mismo es primordial”.

Signo Leo

Mensaje del ángel Haiaiel: “Confíe en la estabilidad que cree que debe tener y en las lecciones que estuvo tomando con respecto a su vida. Tendrá que aprender a contar con nuevas personas para lo que se viene, incluso hasta vibrar en pensar en posibilidades de traslado; pues es un mes en donde sus actitudes cómodas no le aportarán nada. Arriésguese a todo”.

Signo Virgo

Mensaje del ángel Iehuiahf: “Este mes es un momento para darse cuenta cuáles son las energías que tiene de su lado para dejar cosas que ya no le sirven. El soltar es la acción en la cual va a vibrar y, desde ahí, debe darse oportunidades para empezar de nuevo. No obstante, también hay asuntos pendientes de carácter desagradable que irán avanzando para mejorar; sin embargo, no se detenga”.

Signo Libra

Mensaje del ángel Yabamiah:” Entra en un mes en el que no debería tratar de conformarse. Es momento de hacer sacrificios necesarios para que sus deseos se manifiesten. Empiece a valorarse y a valorar tanto su trabajo como sus vínculos. Todo esto le ayudará a recibir las recompensas que merece. Estar abierto a nuevos sucesos que hasta ahora no ha experimentado es la consigna. ¡Arriésguese!”.

Signo Escorpio

Mensaje del ángel Mehiel: “Este mes debería tratar de verse trabajando en algo que le dé más satisfacción, aumente su autoestima y mejore su reputación en todos los aspectos de la vida. Está bien equipado emocional y mentalmente para lograr superar todo tipo de obstáculos a fin de alcanzar lo que más desea. No se desanime por nada, porque su energía en alza es lo que más necesitará”.

Signo Sagitario

Mensaje del ángel Mahasiah: “Es un mes para enfrentar con más colaboración y calma todas las situaciones. La recomendación es que se maneje con astucia y determinación, para que enfrente las relaciones sin sentir cansancio. Adquiera conocimientos para saber compartir en su libertad; pues son momentos de expresarlo todo”.

Signo Capricornio

Mensaje del ángel Mumiah: “Tiene todo a favor para que sus metas se cumplan. Se está dando cuenta de que hay algunas personas en las que no puede confiar, pero esto lo va a liberar. Tiene enfrente un periodo de cambios que lo acompañará durante un largo tiempo, así que no se cierre y busque no equivocarse a la hora de elegir para dar un buen giro a su vida. ¡Será positivo!”.

Signo Acuario

Mensaje del ángel Heliel: “Este último mes se encenderán sus ´luces´, en todo lo relacionado con los demás. Tendrá un nuevo modo de ver sus corazones, de los cuales usted dudaba. Va a poder hacer cambios con el entorno habitual de conocidos y abrirse a otros asuntos que tienen que ver con lo laboral. Muchas verdades se develan. Estén atentos”.

Signo Piscis

Mensaje del ángel Nanael: “Mes para vibrar en positivo y estar abiertos y receptivos, ya que podrán ofrecerle cosas nuevas desde lo laboral para mejorar su calidad de vida. Aproveche los momentos excitantes que este mes proporcionará, tanto en el amor como en beneficios económicos y placeres de la vida para celebrar y agradecer, porque algo nuevo está floreciendo”.