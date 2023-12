¿Lo ha pensado? Este es el mejor lugar para el arenero del gato en la casa: cuántos tener

A diferencia de los perros, los gatos no son mascotas que hay que estar sacando al parque para que haga sus necesidades en horarios específicos, aunque se puede, no es lo usual, puesto que estos felinos se acostumbran fácilmente a hacerlo en areneros especiales que pueden estar adentro de una casa o apartamento, razón principal por la que un gato es una mascota adecuada para personas que no cuentan con mucho tiempo.

No obstante, hay que tener en cuenta la importancia que tiene la ubicación del o los areneros dentro del espacio donde viva el animal, ya que si esto no se hace adecuadamente puede ocasionar muchos conflictos, hasta de convivencia con la mascota y que esta no se sienta cómoda con el sitio privado en donde debería hacer sus necesidades fisiológicas. Por esta razón, aquí le contamos cuántos areneros puede tener y cuál es el mejor lugar para ubicarlo dentro del hogar.

¿Cuál es el mejor lugar para dejar el arenero de un gato?

La profesional en medicina veterinaria, Paola Cuevas, escribió un artículo para el portal Web de Hepper, en donde explicó cuáles son los mejores y peores puntos de un inmueble para dejar el arenero de un gato. Sobre esto inició explicando que los gatos son animales en extremo quisquillosos y que cualquier situación, olor o aspecto extraño los puede llegar a incomodar.

Por esto es que la ubicación del arenero que defina el dueño de la mascota es fundamental para evitar que el animal adquiera un mal hábito, cosa que es muy complicada de revertir una vez el gato ya lo haya hecho, según la doctora cuevas. Principalmente, le contaremos sobre los puntos de la casa que debe evitar a toda costa:

Armarios o gabinetes: en lo posible hay que evitar lugares muy oscuros, ya que el gato no se sentirá cómodo en esta situación, además, la falta de ventilación hará que el mal olor que pueda emanar el arenero aburra a la mascota.

en lo posible hay que evitar lugares muy oscuros, ya que el gato no se sentirá cómodo en esta situación, además, la falta de ventilación hará que el mal olor que pueda emanar el arenero aburra a la mascota. Escaleras: nunca deje el arenero en la escalera o un nivel más arriba del lugar donde permanezca el felino, esto hará que sea más fácil acostumbrarse al mismo.

nunca deje el arenero en la escalera o un nivel más arriba del lugar donde permanezca el felino, esto hará que sea más fácil acostumbrarse al mismo. Cerca de su plato de comida: aunque no hay ningún inconveniente, la doctora Cuevas afirmó que es muy antihigiénico y el animal podría enfermarse al haber cercanía entre las heces y su comida.

aunque no hay ningún inconveniente, la doctora Cuevas afirmó que es muy antihigiénico y el animal podría enfermarse al haber cercanía entre las heces y su comida. Áreas muy concurridas: así como los humanos necesitan privacidad para ir al baño, los gatos prefieren que su arenero esté en un sitio en el que se puedan sentir tranquilos y libres de hacer sus necesidades.

Ahora bien, a continuación, le contamos los lugares que recomienda la experta:

Una habitación privada: aunque pueda sonar un poco ostentoso para un gato, la mejor opción es adecuar un espacio que sea solo para él y que reconozca como su lugar seguro para cumplir con sus necesidades.

aunque pueda sonar un poco ostentoso para un gato, la mejor opción es adecuar un espacio que sea solo para él y que reconozca como su lugar seguro para cumplir con sus necesidades. El lavadero: este espacio también es adecuado, ya que usualmente se mantiene fresco, es silencioso y puede llegar a ser agradable para el animal.

este espacio también es adecuado, ya que usualmente se mantiene fresco, es silencioso y puede llegar a ser agradable para el animal. Habitación del dueño: los gatos son animales que suelen apegarse mucho a sus amos, razón por la que se sienten muy cómodos en la habitación del mismo, por eso puede resultar una buena idea dejar el arenero en esta habitación.

Cabe aclarar, que según las recomendaciones de la doctora Cuevas, no está mal tener más de un arenero en una casa, siempre y cuando esta tenga varios niveles y haya uno en cada piso, de lo contrario no sería necesario tener areneros de más.