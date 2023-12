“Ni la Asociación de Cocheros ni yo tenemos culpa: operador implicado en cobro a turista

Luego de la polémica por la presunta estafa a la turista que pagó 22 millones de pesos tras un paseo por el Centro Histórico de Cartagena, el cochero implicado en el caso se pronunció en las redes sociales.

A través de un video, Iván González manifestó que colaboró de manera voluntaria con las autoridades para dar sus declaraciones.

“En el recorrido la turista me manifestó que no tenía efectivo, entonces me dirijo hasta la muchacha que maneja datáfono. Al día siguiente, yo voy a trabajar como si nada, y me percato que me dejan 1 millón de pesos y lo guardo. Después, la Policía y la Sijín me estaban buscando y al llegar a la estación me encuentro con la turista, me hacen unas preguntas y me sueltan”, mencionó.

Adicionalmente, el cochero señala que: “el día siguiente nuevamente me presento en la estación para darle a los policías información de la comerciante. Los de la Sijín me dicen que debo ir a la estación de Manga para las declaraciones y en ese momento yo devolví el excedente y cobré el dinero del recorrido que me pertenecía”.

“Le pido disculpas y perdón a la turista, porque de 15 años que yo manejo coches, es la primera vez que me pasa esto. Ni la Asociación Cartagenera de Cocheros ni yo tenemos culpa”, con estas palabras culmina el video que tiene cientos de reacciones en las redes sociales.

Cesáreo Buj, secretario del Interior, reveló a Caracol Radio que, según el informe de la Policía, se le devolvieron a la turista 6 millones de pesos y el papá de la comerciante se comprometió a dar el resto del dinero en los próximos días.

“La turista tenía más o menos la identificación facial de la comerciante y ella fue quien dio los primeros indicios para poderla identificarla. También se apoyaron con el CAI del Centro Histórico”, puntualizó.