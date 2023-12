Mi Pobre Angelito: porqué la familia descubrió muy tarde que Kevin no estaba con ellos

Home Alone - EFE / Fox/Disney ( EFE )

Mi Pobre Angelito es una de las películas más famosas a nivel mundial y que sin duda su popularidad aumenta durante la temporada de diciembre. Esta producción llegó a las salas de cine hace más de 30 años, y tras su lanzamiento logró conquistar y quedarse en los corazones de los ciudadanos de todo el mundo.

De esta forma, cada año los canales de televisión nacional e internacionales transmiten esta película. Además, muchas familias optan por ver esta producción en plataformas de streaming. Es por esto que Mi Pobre Angelito y sus secuelas han logrado enamorar a varias generaciones.

Mi Pobre Angelito, que en inglés es conocida como Home Alone, se enfoca en la historia de Kevin McCallister y su familia, quienes planean un viaje fuera de Estados Unidos para la temporada de Navidad. Sin embargo, el pequeño es olvidado en su casa y su familia termina abordando el avión sin él. Aquí se da inicio a una serie de aventuras que vive el pequeño mientras intenta ser robado y sobrevivir ante la ausencia de sus padres.

Lo que cautiva al público es el humor que rodea a esta saga, pues en medio de las aventuras del pequeño Kevin y de su inocencia, ocurren hechos graciosos que permiten que la audiencia tenga mayor empatía y agrado sobre las películas. El humor es tal que cada año los ciudadanos optan por repetir las producciones. De hecho, en la actualidad esta saga es conocida como un clásico de la temporada navideña.

Ahora bien, una duda que persiste entre los fanáticos de la primera película es el motivo por el que el pequeño Kevin es olvidado en casa. Sin bien, durante un viaje hay momentos llenos de afán, lo normal es que los padres estén pendientes de sus hijos. Por lo que se puede concluir de la primera película, todo ocurre por causa de un descuido. Sin embargo, los seguidores de la producción han señalado en redes sociales que encontraron una de las causas que evitó que Kevin viajara con su familia.

¿Cuál es el motivo?

Al ver la producción, se evidencia de forma clara que mientras la familia está en el aeropuerto y realizan el conteo, creen por error que están todos. La teoría que han señalado los fanáticos de la saga indica que es justo al principio de la primera película que se da un hecho crucial y que sería determinante para que Kevin no viaje.

En una de las primeras escenas se observa cómo el pequeño Kevin discute con su familia por un pedazo de pizza. Durante esto, el hermano mayor, Buzz, se burla de Kevin por no obtener lo que desea. Ahí comienza una pelea que concluye con un empujón de Kevin a Buzz y el derrame de unos vasos de leche.

Esta escena es para los fanáticos la más importante para su teoría, pues la leche de los vasos termina sobre los pasaportes y tiquetes de avión. Lo que se cree es que el tiquete de avión de Kevin terminó arruinado y la madre del menor no lo notó.

Una vez la familia llega al aeropuerto, no se percata que Kevin no está y que su tiquete tampoco. Por lo tanto, ingresan al avión sin evidenciar que hay una silla vacía. Además, la señora que los atiende para ingresar al avión tampoco nota la ausencia de una persona, porque no hay tiquete adicional.