Santiago Buitrago participará en el Tour de Francia y quiere llevarse el maillot blanco

Se avecina la temporada 2024 del ciclismo internacional y los pedalistas del país desde ya, en medio de las festividades decembrinas, comienzan a encender motores de cara a las carreras que se avecinan.

Santiago Buitrago habló en Caracol Deportes Domingo sobre lo que será el próximo año en materia de competiciones. En primer lugar, indicó que actualmente adelanta la pretemporada con el Bahrain Victorious; posterior a ello, reconoció que no participará del Tour Colombia porque se cruza con la Vuelta a la Comunidad Valenciana, y finalmente indicó que correrá, por primera vez, en el Tour de Francia.

Justamente sobre esto último, el deportista bogotano sentenció que su deseo es disfrutar y aprender del Tour, teniendo en cuenta que ha venido preparándose con sus últimas participaciones en el Giro de Italia y la Vuelta a España. Asimismo, reveló que uno de sus objetivos pasa por quedarse con el maillot blanco, el cual se queda con el mejor pedalista sub-25 de la carrera.

Por último, Buitrago, de 24 años, dio su opinión respecto al recambio generacional en el ciclismo colombiano y los aspectos que se deben mejorar para volver a figurar a nivel internacional.

Inicio de temporada: Para nosotros, la pretemporada ya empezó. Estamos trabajando fuertemente. Ya estamos entrenando fuerte y con bastante entusiasmo. A la semana corremos entre 650-700 kilómetros, es decir que por día son alrededor de 100 kilómetros... La temporada inicia con la Vuelta a la Comunidad Valenciana, a finales del mes de enero, aunque debo esperar a que me confirmen. De las grandes carreras, el objetivo será el Tour de Francia, después de dos años seguidos participando en el Giro de Italia y la Vuelta a España.

Inicio de temporada en 2024

Adiós al Tour Colombia: El próximo año no podré estar en el Tour Colombia, ni en los Nacionales. Se cruzan con las carreras de inicio de temporada en Europa. Lastimosamente, no estaré.

Planificación con el Bahrain Victorious: Con el equipo pensamos en lo más alto, pensamos en grande. Tenemos un gran bloque para hacer buenas carreras. Sin dudas hará falta el liderato que venía llevando (Mikel) Landa, pero creo que el equipo está fuerte para las clásicas, los esprints y las carreras de 1-3 semanas. Contamos con bastantes jóvenes motivados, con el gran proyecto que se viene. El cambio de color y demás es un nuevo respiro. A todos nos verán super bien, el equipo se formó de la mejor manera con preparadores y tecnología. El otro año será positivo.

Liderazgo del equipo tras la salida de Landa: Cambia bastante. Landa venía llevando al equipo en un buen momento, fue un corredor que nos dio mucho. A mí me transmitió bastante de su experiencia y me brindó confianza. Ahora seremos rivales y esperemos que el hueco que dejó lo podemos llenar rápido. Así es el ciclismo. Todos cambiamos y esperamos hacer lo mejor.

Debut en el Tour de Francia

El sueño del Tour se hará realidad: El objetivo es disfrutármelo, será lo principal. Voy con ambiciones, con las ganas de hacerlo bien. Será mi primer Tour. Quiero respetar la carrera, hacerlo bien por mí y mi equipo. Todo el calendario va enfocado en llegar al Tour de la mejor forma.

Objetivos y metas claras: Me gustaría el maillot, es una bonita opción y un objetivo. Me lo planteo porque es realista, es algo que podría lograr. Es bonito ir a un Tour con al menos una meta clara, sería primordial poder estar ahí en la pelea por el maillot blanco.

Ciclismo colombiano

No se siente el líder del recambio generacional: Me gusta mucho liberarme de las presiones. Voy cada a carrera a disfrutar y hacer lo mejor, dar lo mejor de mí. Disfruto cuando mis piernas van, cuando los resultados llegan. Lo más bonito lo he conseguido en carreras de 3 semanas. Decirte que yo seré el recambio generacional del ciclismo colombiano, no lo sé. No quisiera echarme esa carga encima.

Aspectos a mejorar del ciclismo nacional: Es un cabio de todo. La mentalidad de los chicos, de los organizadores de las carreras, de la Federación. Ver cómo los ciclistas europeos desde los 16-17 años se forman, es increíble. Son bastantes cosas que hay que cambiar, porque talento hay muchísimo en Colombia. Tenemos mucho joven con sueños y objetivos, pero a veces falta ese cambio de chip. Ahora hay mucho más apoyo del que había antes: los equipos se los llevan a correr a Europa, a conocer esa cultura del modo de correr. Eso es muy importante.

Referentes de infancia: De niño, me gustaba Nairo, lo veía ganar; a Rigoberto también, a todos ellos los veía por televisión… A Herrera y Parra no los vi, fue mi padre el que los vio, pero él me contaba sus historias. Es gente que ha dejado un legado en el ciclismo colombiano.