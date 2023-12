¿Hubo líos en América con Adrián Ramos? “Tulio Gómez no tiene relación con los jugadores”

El mercado de fichajes sigue en constante movimiento y el reciente anuncio de la salida de Adrián Ramos del América de Cali, ha generado múltiples versiones no oficiales respecto a los motivos que lo llevaron a manifestar su deseo de no renovar con el cuadro vallecaucano.

Ante los rumores que indicaban que el jugador se despedía por diferencias con los directivos y el cuerpo técnico, Mauricio Romero, presidente del club, habló en Deportes Caracol Domingo para esclarecer los hechos. “Estamos muy sorprendidos de la cantidad de historias que se han inventado”, señaló el ejecutivo en sus declaraciones.

“La realidad de todo esto es que Adrián termina contrato el 31 de diciembre y nos pasó la carta de no renovación hace un mes como corresponde protocolariamente... Tomó la decisión con su familia de no continuar más con América y es una decisión totalmente respetable. El resto de las historias son totalmente falsas”, afirmó el presidente, quien comentó que deseaban que se quedara, pero que aunque fueron insistentes, el futbolista se mantuvo firme en su deseo de cortar relaciones con el equipo.

Asimismo, aprovechó para anunciar los posibles fichajes que se estarán oficializando en los próximos días. “Nosotros creemos dentro de nuestra planeación que van a ser entre 8 y 10 jugadores los que van a llegar y van a sumarse para la próxima temporada”, comentó al dar detalles sobre la llegada de Graterol y Tomás Ángel y la posibilidad de renovación de Luis Paz.

La verdad detrás de la salida de Adrián Ramos

Salida del capitán: Debo empezar diciendo que estamos muy sorprendidos de la cantidad de historias que se han inventado, que se han armado en los diferentes portales de noticias y en las redes sociales, obviamente que siempre inventan. La realidad de todo esto es que Adrián termina contrato el 31 de diciembre y nos pasó la carta de no renovación hace un mes como corresponde protocolariamente y me dijo que hablábamos cuando terminara el torneo. Terminó la liga y nos sentamos a hablar con él, hemos venido tratando de persuadirlo para que continúe con nosotros, pero tomó la decisión con su familia de no continuar más con América y es una decisión totalmente respetable. El resto de las historias es totalmente falso.

Fueron insistentes para que se quedara: Yo hasta la semana pasada que tuve la posibilidad de sentarme a hablar con él y le dije nuevamente, pero él ya me pidió que por favor saliéramos a anunciar públicamente la decisión que la había tomado, que lo hiciéramos a través de los medios de comunicación del club y bueno así lo hicimos. De todas maneras es una que es referente para nosotros y sabe que las puertas de este club siempre están abiertas para él.

Relación con Don Tulio: Es que Don Tulio casi no tiene relación con los jugadores, es una relación distante, pero a partir de cuatro años que ya lleva Adrián en el club, tiene una relación normal como tiene un con todos los jugadores. Es mentira que se ha dicho que Adrián se va por tema de una mala relación con Don Tulio o con el profe Lucas o con alguno de nosotros o con los compañeros es totalmente falso.

Refuerzos que anunciarán en los próximos días

Luis Paz sigue en el América: Con Lucho yo tengo una reunión la próxima semana, nosotros queremos hacerle una propuesta de renovación y miraremos si logramos ponernos de acuerdo. Para nosotros es un jugador importante y ojalá pueda continuar con nosotros.

Nuevas caras del América: Hoy hemos anunciado solamente a Edwar López y en el transcurso de lo que es este fin de semana y la próxima semana seguiremos anunciando algunos jugadores que ya tenemos cerrados y otros que estamos próximos a cerrar.

Total de refuerzos: Nosotros creemos dentro de nuestra planeación que van a ser entre 8 y 10 jugadores los que van a llegar y van a sumarse para la próxima temporada, pero siempre tratando de conservar, y que para nosotros era muy importante, básicamente el equipo que jugó la gran mayoría de minutos el semestre anterior. El único que que se nos va en este momento ya oficialmente es Adrián, pero el resto de jugadores que fueron prácticamente titulares siguen con nosotros.

Darwin y Portilla: Primero el caso de Carlos Darwin, pues saben que era una alternante en este segundo semestre. Él fue titular continuo el primer semestre pero el segundo semestre no fue titular permanente, por eso les hablaba del equipo titular. El tema de Portilla, es un poco lo de siempre no hay mucho acercamiento, no hay en este momento una propuesta oficial o una oferta oficial que nosotros podamos decir que puede ser interesante para el club para él y bueno estamos esperando si en el transcurso de lo que queda de este año llega, pero nosotros no quisiéramos en este momento prescindir de Juan Camilo.

Graterol y demás refuerzos: Yo creo que esta semana anunciaremos los próximos que tengamos, entre ellos estamos tratando de cerrar el tema de Graterol o si no pues tendremos que mirar otras opciones que tenemos como arquero, pero indiscutiblemente esta semana tendremos que anunciar.

Qué falta para concretar fichajes: El de Graterol básicamente es que él logre desvincularse oficialmente de su club actual, él es en este momento un jugador con contrato y para poder hacer cualquier cosa, él está estar pidiéndoles que esperemos que se logre en estos momentos hacer una terminación de contrato por mutuo acuerdo. El tema de Tomás (Ángel) fue basicamente una decisión, nosotros ya presentamos la oferta oficial a él y a su representante nos pidieron hasta la próxima semana porque es un jugador pues que obviamente tiene otras ofertas, por su pasaporte comunitario y por su juventud. Y en el tema de Bocanegra estamos igual, es un jugador que nos interesa y que ojalá logremos cerrarlo.

Futuro del equipo

La hinchada está molesta: Normal como todos los semestres. Nosotros tuvimos una experiencia con el profe Lucas el semestre anterior, en 15 días cambió la situación entonces yo creo que nosotros tenemos que apostar por lo que creemos. Hemos venido trabajando muy seriamente en este mercado de fichajes y esperamos poder terminar como queremos y ojalá brindarle alegrías a nuestra gente.

Amistosos: Sí estamos terminando de cerrar el tema contractual, pero muy seguramente tendremos un partido aquí en Cali, contra un rival internacional y tendremos otro en nuestra sede deportiva también ante un rival internacional. Teníamos programado un cuadrangular en Argentina pero desafortunadamente por tema de tiempos no alcanzaremos.