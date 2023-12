Religiones se preparan para vivir la Navidad este domingo

Cúcuta

En la ciudad de Cúcuta existen más de 150 organizaciones religiosas u organizaciones basadas en la fe. Todos ellos se preparan de domingo para realizar la celebración de la Navidad.

Dorian Campos es el vocal de comité de libertad religiosa y cultos de Norte de Santander, dijo a Caracol Radio qué las diferentes religiones según en su fe.

Destacó que la Navidad no es para todas las religiones si no aquellas que están basadas en los credos cristianos, entre ellos la Iglesia Católica Romana, las iglesias católicas no romanas, ortodoxas, los viejos católicos, los anglicanos, los pentecostales que vienen de la Reforma y otras organizaciones más.

Explicó que “hay distintas formas de celebrarlo porque cada uno tiene sus ritos particulares, como es el caso de la Iglesia Católica Romana con las novenas y algunas otras organizaciones también trabajan con las novenas”

Detalló que “en cambio hay otras que hace en otras actividades distintas como liturgias, cultos, cena de Navidad”.

Comentó que el centro cristiano, una de las actividades con mayor demanda en la ciudad de Cúcuta tiene una presentación especial que se hace que represente la Natividad y el mensaje del Emanuel del Dios con nosotros. Resaltó que hay un musical, y se convoca para este 24 dónde asisten más de 3.000 personas al evento.

Resaltó que “hay otras religiones que tiene diferentes actividades, que realizan cultos, representaciones, el evento de la Navidad para ese tiempo del nacimiento. Más que Navidades Natividad, qué significa nacimiento del rey”.

Sobre los alimentos explicó que “algunos como los adventistas no consumirán carnes, derivados lácteos los consumirán, para otros son platos típicos”.

Fue enfático detallar que muchas religiones comparten costumbres similares, pero lo más importante es que es una actividad familiar alrededor de la mesa que representa unidad de conexión y este es un espacio de celebración.