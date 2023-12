¡No hay derecho! Cobran $22 millones a extranjera por un paseo en coche en Cartagena

Cartagena

Otro caso de abuso contra un turista se presentó en Cartagena, donde también la semana anterior unos ciudadanos argentinos denunciaron el cobro de siete millones de pesos por dos limonadas de mango en un establecimiento de Playa Blanca, en la isla de Barú.

El nuevo hecho se registró con la turista canadiense Can Lin Yu Chen, quien aseguró que el pasado 21 de diciembre pagó 22 millones 230 mil pesos por un paseo en coche turístico en las calles del Centro Histórico de la capital bolivarense.

La extranjera contó que la estafa sucedió cuando fue a cancelar los 100 mil pesos que le habían cobrado por el paseo. Según la afectada, el operador turístico le manifestó que no tenía datafono para recibir el pago por tarjeta de crédito, por lo que decidieron buscar a una comerciante independiente que estaba en el Parque Fernández Madrid del sector amurallado.

Al llegar al lugar, la comerciante pasó una primera tarjeta, manifestándole que no aplicaba, sin embargo, la extranjera no se percató que ya le había cobrado seis millones de pesos. Acto seguido, la mujer le pidió otra tarjeta e hizo una operación por el mismo valor. Con una tercera tarjeta le sacó cinco millones de pesos y luego una cuarta transacción también de varios millones hasta completar la suma de $22.230.000.

La canadiense se dio cuenta del hecho al día siguiente cuando comenzaron a llegarle sus extractos bancarios. De inmediato, contactó a las entidades financieras, logrando cancelar una de las cuatro operaciones crediticias.

“Estamos realizando una investigación sobre este tema para poder actuar hasta donde nuestras competencias nos lo permiten, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para que estos hechos no se sigan presentando. Hemos hecho una labor ardua durante esta temporada con el propósito de que no se presenten casos de abuso en playas, Centro Histórico y sitios turísticos. Estamos actuando para que los visitantes no se dejen engañar”, manifestó Cesáreo Buj, secretario del Interior (e) a Caracol Radio.

Tras ser contactado por la Policía, el cochero involucrado aseguró no tener culpa de los hechos, mientras que la comerciante que realizó las transacciones no aparece.