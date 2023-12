Denuncian al alcalde de Chipaque, Cundinamarca por presunto abuso sexual

Bogotá D.C.

Una joven de 24 años que trabaja en la Alcaldía de Chipaque, Cundinamarca denunció ante la Fiscalía General de la Nación al alcalde, Camilo Albeiro Pardo Muñoz, por presunto abuso sexual el pasado 13 de diciembre.

“Teníamos una reunión con los trabajadores de la Alcaldía. Cuando él pide el trago me empieza a emborrachar y me toca las piernas y empieza a acosarme eso en el establecimiento. Me hizo un paseo de la muerte cuando me subo a la camioneta municipal de Bogotá a Chipaque y de Chipaque a Bogotá a pesar de que pedí que me llevaran a mi casa” indicó la funcionaria.

Explica la víctima que en el peaje recobró el conocimiento y se dio cuenta que estaba siendo ultrajada en sus partes íntimas.

“El y su esposa han intentado persuadirme de que no denuncie. Han tratado de ofrecerme dinero y cambiarme de cargo” indicó la mujer.

¿Qué responde el alcalde de Chipaque sobre las denuncias de acoso sexual?

En un comunicado, el alcalde expresó que estará a disposición de las autoridades para esclarecer las dudas al respecto de la relación que, según él, sostenía de forma consensuada con la víctima.

“Es fundamental para mí aclarar que mis interacciones personales siempre han estado basadas en el consentimiento mutuo. Comprendo y reconozco la gravedad de las acusaciones. Es por eso por lo que estoy y estaré en total disposición para cooperar con las autoridades pertinentes y así lograr esclarecer cualquier duda al respecto” indicó Pardo.

El alcalde finaliza pidiendo perdón a su familia, amigos y a los ciudadanos de Chipaque.

“A mis hijos, a mi esposa, a mi familia y a todos los ciudadanos de Chipaque quiero pedirles perdón por faltar a mi compromiso matrimonial y familiar” sostuvo el alcalde de ese municipio.