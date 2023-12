Inician actuación disciplinaria por crisis alimentaria en cárcel de Cómbita

La Procuraduría General abrió Indagación previa para establecer posibles responsabilidades de funcionarios de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, USPEC, frente a las irregularidades que se presentan en la ejecución del contrato para el suministro de alimentos a las cerca de 4.000 personas privadas de la libertad, PPL, en la Centro Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad El Barne, ubicado en Cómbita, Boyacá.

El Ministerio Público pudo determinar en cuatro visitas especiales al penal durante las últimas dos semanas, que hay incumplimiento total en el horario de suministro de la alimentación; desabastecimiento en la materia prima para la preparación de la misma; descomposición en los insumos alimenticios (Queso, tubérculos frutas y verduras) y proteína (carne de hamburguesa).

A su vez, el nuevo operador, U.T Andino Colombiano, no ha suministrado los equipos (refrigeradores, estufas, hornos picadoras, licuadoras, congeladores, planchas) utensilios y menaje necesarios para la prestación del servicio, circunstancias que constituyen un incumpliendo flagrante y sistemático del acuerdo contractual, sin que a la fecha se conozcan requerimientos o inicio de proceso administrativo por parte de la entidad contratante,USPEC, además de no haberse contratado la correspondiente interventoría y no advertirse supervisión en el centro penitenciario.

Los incumplimientos advertidos conllevan el inicio de indagación previa, tendiente a revisar el proceso surtido en la fase pre contractual y contractual, que derivó en la adjudicación de este contrato, con revisión especial del cumplimiento de los requisitos habilitantes, (capacidad jurídica, condiciones de experiencia, capacidad financiera, y de organización), a efectos de establecer posibles responsabilidades de los servidores que elaboraron los actos administrativos pre contractuales y tomaron las decisiones de fondo en la etapa contractual, como lo refiere el auto de apertura.

Entre las pruebas solicitadas están copias de los estudios previos, actos administrativos, decisiones de fondo, calificación de oferentes, respuestas a las observaciones presentadas, acto de adjudicación y contrato del operador para el suministro de alimentación, así como el acta de inicio identificando plenamente a cada uno de los funcionarios responsables de cada etapa y de cada acto administrativo proferido en el proceso de selección y contratación.