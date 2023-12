Elvis Perlaza: “Estoy seguro que con Santa Fe voy a ser campeón también”

Independiente Santa Fe hizo oficial la llegada de Elvis Perlaza, luego de que Millonarios anunciara la terminación de su contrato con el cuadro capitalino. Horas después de la noticia, el defensa cartagenero habló con El Vbar Caracol y dio detalles de su fichaje con el equipo cardenal.

Tras la controversia que caracteriza a los traspasos entre clubes rivales, el jugador afirmó que no ha sido víctima de reprobaciones por parte de los fanáticos. “Hay muchas críticas, pero he convivido con eso y no me afecta, pero sí respeto cada pensamiento de cada hincha”, señaló ante los comentarios que han empezado a circular en redes.

Aprovechó para enaltecer los aportes que Alberto Gamero tuvo en su carrera profesional. “Gracias a él tuve un crecimiento en mi carrera deportiva, siempre me respaldó y le doy las gracias. Estaba todo dado para seguir, pero son situaciones que se presentan y lo acepté. Sé que él intentó, pero le dije que tranquilo, que me iba agradecido con él”, concluyó.

Paso por Millonarios

Salida de Millonarios: Ya sabemos todo lo que sucedió en los últimos meses con Millonarios, primeramente yo iba a seguir, después vinieron cambios, pero yo tome la decisión de mirar otras posibilidades y se dio ese momento de poder llegar a santa fe y también otras opciones como el Real Cartagena y el América. Tomé la decisión porque quería seguir con mi familia aquí, ya están contentos y tranquilos. Es una linda oportunidad para mí también, es una gran institución, entonces el reto es maravilloso, lindo.

Gamero en su vida: Al profe lo admiro mucho, lo tuve desde Chicó y siempre creyó en mis capacidades y siempre fue neutro, cuando me tocó esperar, esperé y de eso aprendí, que es una persona neutra, coloca al que está mejor y le aprendí en lo disciplinaria. Gracias a él tuve un crecimiento en mi carrera deportiva, siempre me respaldó y le doy las gracias. Estaba todo dado para seguir, pero son situaciones que se presentan y lo acepté. Sé que él intentó, pero le dije que tranquilo, que me iba agradecido con él.

Llegada a Santa Fe

Nuevo reto: Todos estamos expuestos a cometer errores, son gajes del oficio, me escogieron por trabajar, por tener buena disposición, no hacer mala cara y eso es lo que me da la tranquilidad de que cuando uno se prepara, las bendiciones llegan, el rendimiento mejora. Entonces yo me voy contento, feliz de haber cumplido con el objetivo principal que era ver campeón al club en la institución. Ahora tengo una linda oportunidad con una institución también importante y que va a ser maravilloso porque se empieza desde cero y hay que buscar prepararse.

Clásicos rivales: Son rivalidades que hay, pero esta es nuestra profesión y hay que respetar las decisiones que se han tomado, donde se pongan las condiciones y donde se dé la posibilidad, hay que confiar en el trabajo y en su juego, independientemente que haya jugado en el equipo de patio. Es normal, obvio que por ser recientes hay muchas críticas, pero he convivido con eso y no me afecta, pero sí respeto cada pensamiento de cada hincha.

Futuro con el equipo

Deseo de ser campeón con Santa Fe: Pudimos pelear dos finales y como dije, esta camiseta pesa, porque es de las más grandes y con trabajo y humildad voy a dar todo de mí y en la cancha seguir mostrando todo. He tenido la bendición en estos últimos años de jugar finales y estoy seguro de que con Santa Fe voy a ser campeón también porque hay un buen grupo.

Objetivos: Tuve la posibilidad de firmar el contrato y de habar con él, me dio la bienvenida, me dijo que me esperaba con todo el amor para poder ir hacia adelante y buscar los objetivos, pero puntualmente no hemos tenido detalles de qué es lo que quiere, pero sí me dio la bienvenida y me dijo que estábamos para crecer.

Por fortuna de mucho trabajo he tenido la posibilidad de ganar y de llegar a muchas finales y eso me da la tranquilidad y la humildad para ser un líder positivo, eso es lo que hacen los grandes grupos, la familia. En Millonarios eso uno lo extrañas, porque siempre hubo un grupo unido, nunca hubo diferencia y cuando ganamos lo disfrutamos al máximo y resistimos críticas y uno quiere ser la luz para todos los que están ahí y unidos hacer un grupo, una familia e ir por el mismo objetivo. Hay muchos jugadores de experiencia que han llegado, como Daniel, Marmolejo.. vamos a unir un grupo que necesita ganar.

¿América? Hubo una conversación pero no se dio algo más y lo de Santa Fe y Real Cartagena fueron más cercanas y tomé la decisión de continuar acá