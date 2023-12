Partido Conservador radica proyecto de ley para restituir decreto sobre porte de drogas

Colombia

El Partido Conservador radicó un proyecto de ley con el que busca restituir el decreto derogado por el presidente Gustavo Petro, en el que se otorgaban facultades a la Policía para para la prohibición del porte, tenencia, distribución y comercialización de sustancias psicoactivas en espacios públicos.

Lo que proponen con esta iniciativa, llamada ‘Todos contra el microtráfico’, es que se regulen los comportamientos contrarios a la convivencia ciudadana, en relación con el porte de sustancias estupefacientes o sicotrópicas.

Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador, señaló que este decreto otorgaba el poder a la Policía para no permitir el microtráfico en espacios públicos como parques y zonas aledañas a centros de educación. Indicó que con el proyecto de ley que radicaron se busca garantizar la protección a la niñez y a las familias.

“La policía hoy sin ese decreto no podrá actuar, no podrá hacer nada. Aquí no estamos hablando de consumo, estamos hablando de microtráfico, estamos hablando de envenenar a nuestros niños, aquí estamos hablando de protección a la familia. A la niñez no se le toca. No puede haber microtráfico”.

Wadith Manzur, representante a la Cámara de la colectividad, explicó que este proyecto establece el procedimiento de la Policía en la lucha contra el microtráfico y lo que se espera es que esta iniciativa se convierta en una ley que no pueda ser derogada.

“Hemos decidido radicar, ya no como un decreto, que lo había aprobado el presidente Duque con unas facultades, sino como un proyecto de ley para que no quedemos a merced de los gobiernos de turno, que esto sea una política, que sea una ley que quede plenamente establecida y que no sea derogable en ningún momento por el lapicero de ningún gobernante”.

Cepeda aclaró también que la iniciativa no influye en la sentencia de la Corte frente a la dosis mínima y reiteró que su objetivo principal es regresarle las facultades a la policía frente a la comercialización de estas sustancias.

“La sentencia no se toca, la dosis mínima la permitió la Corte y sigue por supuesto permitida. Otra cosa es el microtráfico cuando se porta más de una dosis mínima, ahí darle nuevamente los dientes a la Policía Nacional para que actúe”.

Este proyecto de ley iniciará su trámite en la Comisión Primera del Senado el próximo 16 de febrero durante el regreso del receso legislativo.