Avances en el Proceso de Empalme Revelación de Inconsistencias en la Administración Actual

Informe de Empalme: Identificación de Inconsistencias en la Administración Actual, entre ellas; Secretaria de Hacienda municipal, no cumple con el manejo de los recursos públicos.

Neiva

En Rueda de prensa el alcalde electo de la ciudad de Neiva Germán Casagua entregó un informe a medios y ciudadanía sobre los resultados del proceso de empalme con la actual administración, varios de las secretarias se rajan porque no están al día en sus funciones.

Entre los avances del Informe presentado en el proceso que se lleva a cabo del empalme de la actual administración se han encontrado diferentes inconsistencias entre ellas las siguientes;

Sistema estratégico de transporte público “SETP”, 1. Debido al incumplimiento del Municipio el Gobierno Nacional congeló los recursos para el Sistema Estratégico de Transporte Público – SETP, por valor de $127.000.000.000.

El Municipio de Neiva le adeuda por concepto de indexación al Sistema Estratégico de Transporte Publico “SETP” ($27.000.000.000).

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Respecto del Contrato de Obra referente a la construcción de la Unidad Permanente de Justicia - UPJ, solicitamos información del por qué no se utilizaron los recursos del crédito de los 60.000 millones, el cual se autorizaba la utilización de los mismos para su terminación. Sin embargo, no se explicó por parte de la administración municipal el motivo, ni tampoco se allegaron los documentos solicitados.

En el actual Centro de Detención Transitorio de personas privadas de la libertad (antiguas bodegas de Alpina), el porcentaje de hacinamiento es del 130% aproximadamente; se presenta una violación sistemática de los Derechos Humanos de los detenidos por las condiciones sanitarias, climáticas y de salubridad en las que se encuentran.

Se habla de que, en la ESE Carmen Emilia Ospina, sobre el Caimi que hace poco fue inaugurado este presenta deterioro en la cubierta, Se dice que la actual administración nombro a cerca de 250 funcionarios por medio del servicio civil por un valor de 600 millones de pesos, dineros que podrían representar un gasto para el municipio y bajarlo de categoría en el año 2025

Empresa de alumbrado público no hay condiciones técnicas para su funcionamiento, Según el alcalde electo no abra aumento en el impuesto predial

Se rajo la secretaria de infraestructura ya que representa un 70% en el mal estado de la malla vial y un 80 % en la red rural es decir las vías terciarias

La ruta de la achira, no se ha entregado y ya presenta algunos daños, No hay documentación en el servicio de protección animal.

En los recursos de regalías, se han destinado un porcentaje para el proyecto de 270 hornillas ecoeficientes también para igual número de beneficiarios, de los cuales se han excluido 20 de ellos sin ninguna explicación.

De la secretaria de vivienda la actual administración inicialmente hablaba de la entrega de 5.800 unidades no fueron entregadas

En la secretaria de movilidad se habla que se realizó una auditoria analizando el parque automotor, ya que el municipio cuenta con 4 patios, de los cuales en 1 no dejaron que se analizara la cantidad de vehículos en el mismo, en si no hay un inventario de cuantas motos y carros hay en estos patios, es decir no están en los patios la totalidad de vehículos que están en el registro.

Por último, hablo de la Secretaria de Hacienda municipal, manifiesta que no cumple con el manejo de los recursos públicos, hay una deuda por valor de 97.802 millones de pesos, no se ha hecho un cierre fiscal y posiblemente la ciudad de Neiva pierda la categoría.