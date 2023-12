¿Qué pasa si no se cortan las uñas de los perros? Así afectaría a su salud

Las uñas de los perros crecen constantemente, al igual que las de los humanos. Sin embargo, a diferencia de los humanos, los perros no pueden desgastar sus uñas de forma natural caminando por superficies duras.

Por lo tanto, es importante que los dueños de perros corten las uñas de sus mascotas con regularidad ya que esto previene infecciones y hongos. Según la Clínica Veterinaria San Juan, esto debe ser un hábito desde que el perro es cachorro y una vez por semana como mínimo.

¿Qué pasa si no se cortan las uñas de los perros?

Según los expertos de la veterinaria, la uña de los perros se compone de queratina y células muertas endurecidas, por eso no les duele al cortarlas. Pero es muy importante señalar que también tiene en su interior una vena con la que se debe tener cuidado a la hora de cortar.

Si no se cortan las uñas de los perros, pueden ocurrir una serie de problemas, entre ellos:

Las uñas pueden crecer demasiado y doblarse o enrollarse hacia adentro, causando dolor e incluso infección.

Se pueden enredar fácilmente con muebles o alfombras y causar lesiones, como cortes o desgarros.

Pueden dificultar que el perro camine o corra cómodamente. Esto puede provocar problemas de postura o incluso artritis.

¿Cada cuánto se deben cortar las uñas?

La frecuencia con la que es necesario cortar las uñas de un perro depende de la raza, el estilo de vida y el entorno del perro. En general, los perros que caminan mucho por superficies duras, como el pavimento, suelen necesitar que les corten las uñas con menos frecuencia que aquellos que se la pasan en casa.

Para cortar las uñas de un perro, es importante usar un cortaúñas para perros diseñado para este propósito y tener especial cuidado de no cortar la uña demasiado, ya que esto puede causar dolor e incluso sangrado.

Aunque es sencillo de realizar, si no está seguro de cómo cortar las uñas de su perro, es mejor que lo lleve a un veterinario o peluquero profesional.

El Hospital Veterinario UNAM Banfield asegura que el corte ideal es aquel en el que estando su mascota de pie las uñas no llegan a tocar el piso o que no cause ninguna molestia y dificultades para caminar.

El cortaúñas se debe usar de forma plana realizando un corte recto y no en diagonal para evitar cogerle el nervio, el cual es de color rosado.

Consejos para cortar las uñas de un perro

Comience cortando solo una pequeña parte de la uña.

Si ve una mancha oscura en el centro de la uña, no la corte. Esta es la matriz de la uña, que contiene vasos sanguíneos y nervios.

Si accidentalmente corta la matriz de la uña, presione una toalla de papel o un hisopo de algodón sobre la uña para detener el sangrado.

Se recomienda elegir un momento en el que su canino se encuentre más relajado. Lo mejor que se puede hacer es bañarlo antes de cortar sus uñas, ya que de esta forma estarán mucho más suaves.

Mímelo mientras se deja contar las uñas, si muestra indisposición, es mejor no hacerlo ese día.

Remunere a su perro con golosinas o elogios después de cortarle las uñas. Esto ayudará a que su perro asocie cortarse las uñas con cosas positivas.