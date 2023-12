Familiares de exrector desaparecido marcharon en Cartagena por su pronto regreso

Entre la incertidumbre y el dolor se encuentran los familiares del exrector Hermides Rafael Vásquez Vásquez, quienes realizaron una marcha por su desaparición.

El adulto mayor de 73 años y exrector de varias instituciones educativas salió de su casa en Cartagena el pasado 28 de noviembre con rumbo a su finca en el municipio de Clemencia- Bolívar, y hasta el momento se desconoce su paradero.

La marcha salió de la Institución Educativa Camilo Torres, en El Pozón, hacia la gobernación en Turbaco, para exigir respuestas y un avance en las investigaciones. Con pancartas exigieron a las autoridades no detener su búsqueda, continuar con las investigaciones y ofrecer una recompensa a quien suministre información sobre su ubicación.

“La familia, amigos, profesores y estudiantes, convocamos una marcha para exigir a las autoridades como la Defensoría del Pueblo, Fiscalía, Alcaldía de Cartagena, Gobernación de Bolívar, entre otras, que se le de un trato de igualdad con todos los desaparecidos para que esta investigación tenga resultado porque ya son 22 días sin saber nada de él”, señaló Carmen Judith Vásquez, hermana del desaparecido.

Condenan a más de 13 años a abusador sexual de una menor de edad en Cartagena

Judith Vásquez manifiesta que los días sin su hermano han sido muy duros porque para esta fecha ya él estaría armando la cena navideña y compartiendo en familia. “No tenerlo es como si toda la familia estuviera secuestrada, porque no sabemos si está comiendo, durmiendo o cómo la está pasando. No hay palabras para describir esta situación”.