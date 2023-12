Elvis Perlaza se sinceró ante los rumores: ¿continuará su carrera en Santa Fe?

Elvis Perlaza. (Photo by Daniel Garzon Herazo/NurPhoto via Getty Images).

Se mueve la bolsa de jugadores en el fútbol colombiano. En las últimas horas trascendió el rumor de que Elvis Perlaza finalmente no sería renovado por Millonarios, motivo por el cual tendría grandes chances de continuar su carrera deportiva en otro equipo de la capital: Independiente Santa Fe, equipo que, entre otros, anda buscando un lateral derecho por la salida de Fabián Viáfara.

En diálogo con El Alargue de Caracol Radio, Perlaza, de 34 años, habló sobre el cambio que hubo en su situación contractual con el conjunto albiazul y reveló que de momento no sabe si continuará o tendrá que decir adiós. Incluso comentó que por ahora solamente ha dialogado con el entrenador Alberto Gamero.

Asimismo, el defensor cartagenero indicó que ha empezado a mirar otras posibilidades, por lo menos mientras se da claridad en Millonarios respecto a su situación. Reconoció que ha sido vinculado a otros equipos además de Santa Fe y aseguró que, más allá de lo que pase, vivirá siempre agradecido con la institución embajadora.

“Si no se da mi continuidad, me iré contento y agradecido con toda la gente, con todos los que me apoyaron y criticaron porque todo eso hace parte del proceso y del camino. La verdad, no me voy a arrepentir de lo que di en este tiempo acá; si continuo, seguiré trabajando y aportándole al equipo que es lo importante”, sentenció.

Agradecimiento con Millonarios

Proceso exitoso: Este proceso para mí ha sido exitoso. Desde que estoy aquí en Millonarios llevo cuatro finales, que no es fácil. Hay que tener memoria porque hace años que el club no vivía este momento y es gracias a la unión de esta familia, los directivos, la hinchada y el cuerpo técnico en una sola familia. Pudimos ir creciendo poco a poco. No somos perfectos, cometemos errores, pero en medio de todo fue una felicidad grande cuando quedamos campeón de la Liga, porque era lo que más se nos criticaba. Lo disfrutamos al máximo.

Mensaje en redes sociales: A mí me criticaron que yo era la mufa, pero así es la vida. Vivimos en una sociedad en donde donde todo se critica, entonces es saber convivir con eso y tener personalidad, carácter. Dios no me dejó en vergüenza y pude mantenerme en fe y salir campeones de Copa y Liga. La vida es de tomar riesgos. El que no lo intenta, no lo logra, no tiene éxito. Obvio que en el intento en el camino vas a tener fallas.

Título de Liga, derrota en Copa: La verdad, fue muy bueno este tiempo y este título porque solo se quedan con la última imagen. Hay que tener en cuenta que así como Junior quedó campeón ahorita a fin de año, nosotros lo fuimos a mitad de año. Es aceptar que todos compiten por un objetivo, nosotros lo hicimos y tuvimos la posibilidad de lograr la la Copa nuevamente, pero se nos fue al final. Así como Dios nos dio la posibilidad de levantar la estrella 16, también nos dio la posibilidad de poder ganar una nueva Copa y se nos fue a lo último. Todo todo hay que aceptarlo. Agradecido con Dios por haberme permitido este tiempo acá, en medio de todas las circunstancias que había.

Enseñanzas del proceso Gamero: Mantuve mi fe siempre. En estos cuatro años vivimos un proceso. Los que vivíamos día a día, sabíamos que en algún momento se iban a dar los resultados. Hubo una familia humilde, un grupo sano en el que no habían egos y nunca los ha habido. Siempre nos apoyamos, nunca nos reprochamos nada. Vivimos muchos años en donde nos íbamos amargados, a veces sin fuerzas porque el equipo mostraba un fútbol que enamoraba, que todos decían que íbamos a salir campeón, pero a veces la vida te presenta otras situaciones.

Futuro incierto en el azul

Un 2023 del cielo a la decepción: Para mí fue un año extraordinario. Tuve un semestre muy bueno. Venía con una presión de que por qué continuaba en Millonarios y ya este año demostré, di todo de mí y fuimos campeones. Me lesioné en mi mejor momento, pero igual no me arrepiento. Dios sabe cómo hace sus cosas, siempre lo he tenido presente. Cuando volví, sentí que lo hice muy bien. De pronto se han hablado cosas feas por la falta que hice contra Medellín y es respetable, cada quien vive y siente lo que sucede. Es muy diferente hablar desde afuera y mirar todo desde afuera. Estuve mucho tiempo en la tribuna y uno desde arriba ve todas las jugadas, las situaciones y uno con la mente fresca toma las mejores decisiones. Fue una situación que marcó ese tema, de que no se dieran las cosas como venían. Mi rendimiento fue óptimo. Sí, fue un error, pero a veces son cosas que uno no puede controlar, porque allí en la cancha estás en otra situación, otra dinámica. No tienes a veces la mente. No quieres hacer esa falta porque no siempre tratas de utilizar los brazos para contener al contrario, fue una situación difícil, pero igualmente son gajes del oficio. Igual estoy muy contento, muy feliz, porque pude salir campeón con esta institución.

Dudas sobre su futuro deportivo: La verdad es que a mí tampoco me han llamado de Millonarios y yo espero cumplir mi contrato. Ya cuando se termine, podré decidir si podré tener la posibilidad de concretar con otro club. Toca tener prudencia y esperar.

Su situación cambió de cielo a tierra: Primeramente, yo era renovable; ya después, se cambiaron las situaciones. Estoy esperando terminar el contrato. Hasta ahora a mí no me han notificado nada, entonces estamos esperando. Por eso me sorprende la noticia que salió. Estoy esperando cumplir un contrato, obvio que tengo que ir mirando un plan B, porque no me puedo quedar de brazos cruzados. Sabemos que esto es fútbol y tenemos que convivir con eso. La verdad, quedarme sería lindo porque es un equipo de mucho respeto. Si se da o está la posibilidad y el interés, lo aceptaría, pero ahorita en Millonarios no me han notificado nada y tampoco se ha hecho pública mi desvinculación con el club.

Del club solo le ha habado Alberto Gamero: Con el profe siempre agradecido porque ha confiado en mí y ha sido respetuoso. Me ha dicho que espere a que el club me lo notifique, pero de resto no he tenido conversaciones todavía. Como dije, ayer era renovable y después cambiaron las situaciones. Es respetable y queda uno a la expectativa de lo que puede pasar. Tampoco puedo decir que me dijeron sí o no, porque te estaría echando mentiras.

Futuro en otros equipos

No solo lo han vinculado con Santa Fe: Han salido muchos rumores: América, Real Cartagena, por ahí he tenido la posibilidad de Águilas. Si no sale la noticia de mi salida de Millonarios, pocos van a saber que yo quedo libre. Por eso me sorprendió la noticia (futuro en Santa Fe), porque yo he estado acá en Cali con mi familia. Ahora, esperando qué sucede al finalizar mi contrato y ahí sí mirar los temas que estén por ahí para charlar y poder confirmar. No puedo ponerme yo a dar palabra, sin haber dado por finalizado mi contrato con Millonarios, eso se tiene que respetar.

Ha tenido que tocar puertas desde ya: Todo depende de como vaya sucediendo. Obvio que uno toca puertas y esperar a ver quién quiere contar con nuestros servicios. Es esperar. Cuando se da la noticia de que se termina el contrato con X equipo, obvio que por las redes se van a enterar y eso le va a ayudar a uno. Ahorita, como te digo, es imposible decir que no voy a continuar o que voy a seguir, cuando no ha pasado nada de eso y no he tenido noticias de eso.