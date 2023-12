Comité de Cancillería pudo cometer falsedad ideológica y fraude procesal: Germán Calderón

No para la polémica por la decisión de la Cancillería de declarar desierta la licitación para la elaboración de los pasaportes en Colombia, y ahora se une un nuevo capítulo por el escándalo de la renuncia del abogado Germán Calderón España y los problemas que rodearon su salida.

El abogado aseguró en entrevista con 6AM que le ocultaron toda la información, se reunieron sin citarlo y solo después aceptaron su renuncia, por lo que señaló que el comité de la Cancillería pudo cometer falsedad ideológica y fraude procesal con su salida.

La renuncia de Calderón España fue presentada el pasado 13 de diciembre, en medio de la controversia por la insistencia del canciller Álvaro Leyva en no conciliar con la empresa Thomas Greg & Son y haber declarado desierta la licitación para los pasaportes en Colombia.

Pero solo hasta ayer 18 de diciembre, la Cancillería aceptó la renuncia de quien se desempeñó como el apoderado del Ministerio para representar a la cartera y a su fondo rotatorio ante la solicitud de conciliación interpuesta por Thomas Greg & Son.

Sin embargo, el abogado aseguró en 6AM que no fue notificado de la aceptación de su renuncia, y que se reunieron a escondidas para tomar una decisión “cuando todas las cosas tienen que ser transparentes en los público”.

¿Por qué el canciller Leyva no quiere conciliar?

El abogado Calderón España dijo que no entiende la insistencia, ni las razones del Canciller de no querer conciliar, si desde la Agencia de Defensa, la Procuraduría y diferentes apoderados le han advertido que existe un alto riesgo de perder la licitación. Aseguró que el presidente Gustavo Petro está equivocado y que lo peor es que no tiene un jurista, ni nadie que le haga ver su equivocación.