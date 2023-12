Stalin Motta tras anunciar su retiro: Equidad fue el mejor equipo en el que estuve

Stalin Motta estuvo en los micrófonos de Caracol Radio hablando sobre su retiro del fútbol profesional. El exjugador de Independiente Santa Fe, Atlético Nacional y la Equidad, colgó las botas tras 19 años de carrera.

“Tomamos la decisión de parar la carrera. Es un buen momento físico y mental. Agradecido con Dios por poder disfrutar todos estos años de esta linda profesión. Desde mi debut en el 2002, 2003 en reservas y desde 2004 hasta la fecha estuve casi 20 años en el fútbol profesional”, aseguró el bogotano de 39 años.

Sobre cuál fue el mejor equipo en el que jugó, Motta afirmó que, sin dudas, fue La Equidad: “Futbolísticamente es donde tuve mis mejores años, donde tuve la fortuna de figurar, de ir a la Selección y de mostrar mis capacidades”.

¿Por qué no se consolidó en Santa Fe?: Fueron ocho años de mi vida perteneciendo al club. Las oportunidades fueron pocas, El fútbol es de gustos y tal vez no fui del gusto de ninguno de los técnicos. Se abrieron las puertas en otro lugar y se aprovechó y se abrió el camino a una linda carrera que tuve la oportunidad de desarrollar.

Su paso por Nacional: Las lesiones fueron a final de año. Me costó el cambio de ir de un equipo de obreros, a un lugar con jugadores de más nombre. Estaba acostumbrado a otras cosas. Son momentos, se disfrutaron de igual forma y le doy gracias a dios por poder vestir esa camiseta. Es complejo cuando uno tiene otras características, cuando crecí jugando de otras formas. Ser un jugador más de equipo, más obrero. Encontrarme eso, me costó bastante. No es cuestión de señalar, simplemente de buscar el por qué no se dio algo y desafortunadamente no se pudo brillar como quería pero feliz de que pude vestir esa camiseta.

¿Por qué no rindió en Nacional?: No lo veo ni por el sueldo, ni por la edad. Hoy en día se cobra muchísimo más dinero de lo que se cobraba en esa época. Yo buscaba el por qué no podía, por qué no pude desarrollar todo ese fútbol que mostré en Equidad. Cuando eres más protagonista de un equipo y llegas a otro donde no puedes hacer lo mismo, donde no tienes la continuidad, la cantidad de balónes en tus pies. En Equidad pateaba 20 balones en un partido y no tuve la misma oportunidad en Nacional. Son cosas del fútbol y mi personalidad no era buscar algo propio. Así se desarrolló y fueron cosas que me ayudaron a crecer.

¿A qué se va a dedicar?: Yo estudié, tengo mis licencias para dirigir. Creo que me voy a ir más por los lados de mis negocios, de finca raíz. Es un tema que me gusta y en el momento creo que me voy más por ese lado.

Mensaje a algún entrenador: Si un entrenador te dice que no le gusta tu juego, es muy respetable. Tal vez hay uno que te dice mentiras y te esconde cosas que él siente. Tuve de los tipos y a todos se los agradezco. Uno en esta vida viene a vivir cosas, a aprender de momentos y circunstancias. Cada una de las que viví en mi carrera me han ayudado muchísimo. A cada uno de los que tuve les doy las gracias, si fueron sinceros o no, quedará en su consciencia. Yo siempre fui muy sincero y muy leal en mi trabajo.

¿Cuál fue el que más, y el que menos, le enseñó?: El que más, fue con quien estuve más tiempo en el fútbol. El profe Alexis que fue quien me direccionó y me hizo entender muchas cosas. El que menos, me lo llevaré a la tumba.

