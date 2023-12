Juanes: cantar la vida cotidiana y regresar a las raíces musicales

Cuando Juanes se presentó en su primer concierto, en 1988, estaba tan nervioso que no logró guardar recuerdos completos de su presentación.

Treinta años más tarde y convertido en una de las figuras más importantes de la música en Colombia, el artista hizo un balance de sus más recientes pasos y descubrió que regresó a la raíz de su música.

“Era algo que tenía en mente hace rato. El alma me pedía volver a ese sonido con el que me he sentido muy cómodo”, dijo el artista sobre “Vida cotidiana” su más reciente álbum.

En conversación con 10AM Hoy por Hoy, Juanes hizo memoria de los logros profesionales del año 2023 y, sobre todo, de la importancia que ha tenido el reencuentro consigo mismo y con sus seres queridos.

También dios detalles sobre “Juan Es Colombia Tour”, la gira musical con la que recorrerá Colombia de nuevo, acompañado de su guitarra y parte de sus éxitos más reconocidos.

2023: año de satisfacciones

El artista comentó que cierra el año 2023 con un balance positivo en términos musicales y personales. “Ha sido un año increíble, muy potente”.

En cuanto a su carrera musical, destacó el lanzamiento de su álbum “Vida cotidiana”, en el que ofrece canciones con un tono íntimo y letras conmovedoras.

También resaltó los viajes por distintas ciudades y festivales musicales, con al menos 50 shows en Europa y América Latina.

Además, su trabajo fue reconocido en los premios Grammy con el premio al mejor álbum pop/rock y se encuentra nominado al mejor álbum americano, entre otros reconocimientos.

Además, la marca Fender lanzó al mercado la guitarra Stratocaster “Luna White”. Algo que, comentó, no estaba ni en sus sueños.

“Todo lo que se recauda con la venta de esa guitarra va para la Fundación Mi Sangre”, aseguró el artista y cofundador de la organización dedicada a la construcción de cultura de paz.

En cuanto a su vida personal, Juanes comentó la satisfacción que le produce su familia. “Mis hijos están gigantes, haberlos visto crecer y verlos hoy en día en la universidad ha sido una cosa loca, pero hermosa”.

Dejó claro que “cómo me siento hoy en el escenario cantando y tocando la guitarra es otro mundo totalmente distinto al de hace cinco, seis, diez años o más. Hoy en día disfruto demasiado lo que hago”.

El sonido de la raíz

El último álbum musical de Juanes fue bien recibido por la crítica, así como quienes han seguido su trabajo durante los más de treinta años de carrera musical.

“Vida cotidiana”, como se titula, fue lanzado en mayo de 2023 y está compuesto por diez canciones en las que el artista experimentó el regreso a sus inicios en el rock.

“En este álbum está la mezcla, porque es el sonido del pop, con otros de la percusión, de los elementos de la cumbia, el vallenato, la música colombiana y el Caribe. Todo eso mezclado con la guitarra eléctrica y el rock”, explicó.

Esa composición de experiencias nuevas con la música, combinadas con el sonido original de sus primeros trabajos, responde a una razón concreta: “quiero hacer la música que yo siento que está bien”.

Juanes comentó sobre el proceso creativo que el tiempo de la pandemia por Covid-19 tuvo una importancia especial en su proceso de reflexión musical, así como en la escritura.

“El tiempo extra que quizá muchos no habíamos tenido, me permitió sentarme a sincerarme, mirar hacia adentro. No solo en lo musical, sino también en las historias que quería contar del lado humano, cotidiano de la vida”.

Próxima gira de Juanes en Colombia

A mediados de noviembre, Juanes anunció el lanzamiento de su próxima gira por Colombia, en la que le ofrece un regalo al país desde el nombre de la misma; “Juan Es Colombia Tour”.

El artista paisa comentó la emoción y alegría que siente de visitar de nuevo ciudades como la capital del Valle, donde hace varios años que no tiene conciertos.

“Vamos a estar en Cali, Pereira, Bucaramanga, Medellín y Bogotá”, comentó. Aunque no descarta una posible segunda fecha en la capital, hizo una invitación para que “se pongan las pilas” los interesados, pues la boletería empieza a agotarse.

“Será la mejor gira de Juanes, la mejor versión de mi persona y de mi música. Será muy emocionante volvernos a encontrar con el público”, expresó.

Agregó que la nueva gira, igual que la temporada de conciertos del año 2024, es la oportunidad para reafirmar su filosofía de vida:

“Todos los días, cuando me despierto en la mañana, quiero pensar que es el mejor día de mi vida y que puedo comenzar algo maravilloso”.

Respecto al contenido de la gira, tiene seguridad de la calidad musical que le entregará al público, pues su último disco es el producto de un trabajo sincero y personal: “Me gustó mucho poder desahogarme de esta manera. Como siempre, es la música”, concluyó.