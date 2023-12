Bacca puso a soñar a la hincha del Junior: habló del posible fichaje de James Rodríguez

Carlos Bacca fue el máximo goleador del semestre, el MVP y determinante en el título del Junior ante Independiente Medellín. Caimanes de Barranquilla, equipo de béisbol de la Liga Profesional, le quiso rendir un homenaje al delantero, y lo invitaron a hacer el lanzamiento inicial en el juego ante Tigres de Cartagena, además de compartir y firmar algunas gorras y camisetas en el estadio Edgar Rentería.

En su llegada al escenario deportivo, Bacca, portando la tradicional camisa a rayas de Caimanes, habló con la prensa sobre lo que significó el título, sus logros personales y un rumor que ha tomado fuerza en las última horas: el posible fichaje de James Rodríguez para el equipo Tiburón de cara al 2024, año en el que el club celebrará el centenario.

“No sé si tiene posibilidades o no, pero sería bienvenido. Un jugador del nivel de James es bienvenido al Junior y si don Fuad lo quiere traer y todos los Char lo quieren traer, seguro que no va a haber ningún problema”, dijo Bacca al respecto poniendo a soñar a la afición con la incorporación del ‘10′, aunque no sería una tarea sencilla y se puede quedar solo en un rumor.

James Rodríguez alimentó el sueño de los hinchas

El rumor comenzó a tomar fuerza cuando el propio James Rodríguez publicó una foto en su cuenta de Instagram con la descripción “10 de 10″ acompañado de un emoji de estrella y un avión. De inmediato, comenzó a causar reacción en la hinchada juniorista que tomó su mensaje cercano, por el título número 10 en liga que ganó el club recientemente y el popular dorsal del futbolista.

Asimismo, Martín Arzuaga, exfutbolista y referente del Junior, publicó un mensaje replicando la foto del cucuteño: “Sería lindo 10 de 10″. Posteriormente, el propio Arzuaga escribió en su cuenta de X (anterior Twitter) “Vayan preparándose para recibir a un crack que conoce el Metropolitano como nadie”, lo que generó aún más ilusión en la hinchada.

Sería lindo 10 de 10⭐️🇵🇪 pic.twitter.com/1luGKyocV0 — Martin 'Torito' Arzuaga (@arzuagatoro24) December 16, 2023

En los últimos meses, se ha especulado con la eventual salida de James de Sao Paulo, club al que llegó en julio del presente año tras encontrarse sin equipo, y con el que tiene contrato hasta 2025. Si bien ha tenido buenas presentaciones, no ha podido mostrar lo hecho en los más recientes duelos de la Selección Colombia con su club, así como tampoco ha logrado ser titular indiscutido para el entrenador Dorival Junior.

Junior de Barranquilla, por su parte, buscará reforzarse de cara a la participación en la Copa Libertadores del próximo año, además que la afición está expectante, pues al cumplir aniversario, los propietarios podrían hacer incorporaciones rimbombantes.