David Ospina tras la remontada ante México: “Volver con la Selección es lo mejor”

David Ospina regresó a la Selección Colombia después de un largo proceso de recuperación, producto de la lesión que sufrió con Al Nassr el 14 de enero. Luego de 11 meses fuera de las canchas, siendo el amistoso ante Paraguay del 20 de noviembre de 2020 su última participación, cerró su año junto a la Tricolor en la remontada ante México.

El guardameta de 35 años tuvo un emotivo retorno y, posterior al exigente encuentro, manifestó que el tiempo en el que se ha visto obligado a permanecer alejado del arco ha representado un reto muy duro. “Emocionado, pasé tiempos difíciles. Mi familia siempre estuvo ahí. Volver con la Selección es lo mejor, volver a vestir esta camiseta”, comentó.

Aseguró que fue un duelo complejo, pero se mostró satisfecho con el trabajo de los muchachos que supieron dar vuelta al resultado. Motivado por su regreso, reafirmó su compromiso con materializar más alegrías junto al combinado nacional.

“Orgulloso de estos jóvenes que vienen hoy aprovechando cada oportunidad. Un partido muy difícil, lo sacamos adelante, entonces estoy feliz. Ahora a seguir trabajando, poniéndome a punto. No era fácil después de 11 meses sin competencia”, señaló en sus primeras declaraciones posterior al triunfo en Los Ángeles.

Siendo el jugador con más presencias en la Selección, con un total de 128 partidos, no pudo contener las emociones al hablar de los momentos adversos que vivió ruante su rehabilitación. Le agradeció a sus familiares por el apoyo y aprovechó para resaltar el hecho de que la gente muchas veces no dimensiona lo complicado que es para un jugador mantenerse alejado del fútbol.

“La gente cuando estamos en la cancha no ve lo que pasa fuera de ella. Quiero mandarle un beso muy grande a mi esposa, mis hijos, toda mi familia y contento. Volver después de muchos momentos donde pensé que no se podía, pero aquí estamos y seguiremos aprovechando hasta el último minuto esta carrera que me lo ha dado todo”, añadió.

Teniendo en cuenta el histórico invicto que lograron en este 2023 y el excelente punto de partida con el que iniciarán las próximas fechas Eliminatorias camino al Mundial 2026, el arquero se mantiene positivo. “Esperamos seguir aprovechando esta Selección, lo que se vive aquí adentro y esperamos seguir dándole alegría a nuestro país”, concluyó Ospina.