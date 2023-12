¿Quiere estudiar en el exterior? Icetex tiene disponibles becas en Hungría

Realizar estudios de posgrado en el exterior brinda la oportunidad de acceder a programas de alta calidad y especialización, que permiten adquirir conocimientos avanzados y habilidades relevantes para la carrera profesional.

Además, estudiar en el extranjero expone al estudiante a diversas culturas, perspectivas y redes internacionales, lo que fomenta la diversidad cultural, el pensamiento crítico y la adaptabilidad, habilidades esenciales en un mundo cada vez más globalizado y competido en el campo laboral.

Actualmente, el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) cuenta con una convocatoria abierta que brinda la oportunidad de realizar sus estudios en Hungría.

Este país ofrece educación de alta calidad con un entorno de vida seguro y amigable. Además, está ubicado en el corazón de Europa.

“Hungría también se encuentra entre los principales países con el mayor número de premios Nobel científicos per cápita y numerosos inventos científicos, desde la vitamina C hasta el cubo de Rubik”, destaca el Icetex.

¿En qué consiste la beca?

El programa está dirigido a bachilleres graduados a partir de 2016, que no hayan iniciado sus estudios universitarios ni en Colombia ni en el exterior.

La convocatoria abrió el pasado 30 de noviembre y estará disponible hasta el 15 de enero de 2024.

Da la posibilidad de estudiar el Pregrado en diferentes Áreas y los beneficiarios iniciarán sus estudios el 30 de septiembre de 2024. La oportunidad es para estudiar de forma presencial y en inglés.

La beca cubre el 85% de la matrícula, no cubre tiquetes aéreos. Cubre lo siguiente:

Matrícula

Estipendio Mensual: Se otorgará un estipendio mensual de 43,700 florines húngaros (110 euros aproximadamente) por 12 meses, hasta la finalización de la beca.

Se otorgará un estipendio mensual de 43,700 florines húngaros (110 euros aproximadamente) por 12 meses, hasta la finalización de la beca. Alojamiento: Se otorgará alojamiento en la residencia estudiantil de la institución anfitriona (dependiendo de la capacidad del centro docente) o una contribución de 40,000 florines húngaros (equivalentes a 105 euros aproximadamente) mensuales para cubrir los costos de alojamiento durante todo el período de la beca.

Se otorgará alojamiento en la residencia estudiantil de la institución anfitriona (dependiendo de la capacidad del centro docente) o una contribución de 40,000 florines húngaros (equivalentes a 105 euros aproximadamente) mensuales para cubrir los costos de alojamiento durante todo el período de la beca. Seguro Médico: Servicios de atención médica de acuerdo con la legislación húngara pertinente y seguro médico complementario de hasta 65.000 HUF (aproximadamente 170 euros) al año / persona

Requisitos para aplicar:

El aspirante debe ser mayor de 18 años y menor de 25 años

Haber obtenido resultados en las pruebas SABER 11° de mínimo 50 puntos (en las áreas relacionadas con el programa a realizar)

(en las áreas relacionadas con el programa a realizar) Tener un promedio mínimo de notas de bachillerato de 3,7/5,0.

El aspirante debe preferiblemente tener conocimientos de idioma Inglés con prueba escrita, con puntaje mínimo TOEFL IBT: 65 puntos, CBT: 183 puntos, IELTS: 6.0, MET B2 u otra prueba de instituciones que estén avaladas oficialmente, que describa porcentual o numéricamente la habilidad en expresión oral, comprensión auditiva y capacidad de escritura, con nivel mínimo B2 u otra prueba de instituciones avaladas oficialmente según el Marco Común Europeo (NO se aceptan otro tipo de certificaciones).

Adicional a la postulación a través del ICETEX, TODOS los aspirantes deberán aplicar en la plataforma del Gobierno de Hungría (DreamApply) donde deberán adjuntar toda la documentación allí requerida.

Pueden aplicar dando clic aquí.

Así mismo, quienes no apliquen a través del ICETEX, no serán tenidos en cuenta por el Gobierno de Hungría y quienes apliquen únicamente a través de la plataforma del Gobierno de Hungría, no serán tenidos en cuenta por el ICETEX.

Para más información acerca de los documentos que deben adjuntar en la plataforma DreamApply, consulte el siguiente documento.

Tenga en cuenta que para el proceso de postulación con ICETEX, la documentación requerida en esta convocatoria deberá estar en español, sin embargo, para el proceso de postulación en la plataforma de Hungría, todos los documentos que no estén en el idioma del programa de estudios seleccionado o en húngaro, deben ser traducidos y las traducciones deben enviarse junto con una copia del documento original.