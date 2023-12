El partido un Gol Por La Vida se realizará el próximo domingo 17 en el Palogrande

Manizales

El partido de las leyendas del Once Caldas vs Boca Junior como conmemoración del partido final de Libertadores de 2004, se ha convertido en una disputa jurídica entre el equipo Once Caldas y el municipio de Manizales. Las directivas del equipo profesional como administradores del estadio por medio de un comodato han expresado su negativa para la realización de este evento, que no solo se ha convertido en una conmemoración, sino que también es una actividad benéfica que busca recaudar recursos para construir una clínica especializada para ayudar a niños con distrofia muscular.

“El estadio o cualquier escenario deportivo de la ciudad es un bien para el beneficio de los manizaleños y más cuando es para causa sociales y es lo que realmente vale la pena apoyar en esos casos” dijo Hubert Zapata, padre de Santiago Zapata.

El Once Caldas negó el préstamo aduciendo desconocimiento del evento y posteriormente argumentó que la grama del estadio se encuentra en mantenimiento. Caracol Radio conoció que el partido hasta este momento se va a realizar en el estadio, teniendo en cuenta que el municipio hará cumplir una cláusula del contrato de comodato entre el Once Caldas y el municipio donde se aduce que la Alcaldía puede utilizar el estadio cuando se trate de temas de interés público o de ayudas sociales.

“Hasta hoy la Alcaldía dijo que le va a hacer cumplir una cláusula que tienen el comodato y pues se le suspende al Once Caldas para la actividad del partido y que por eso pues tenemos el desarrollo del mismo este 17 de diciembre a las 4 de la tarde a esta hora el partido se juega en el Estadio Palogrande.”, dijo Zapata

El municipio de Manizales, va a suspender por un día el comodato al Once Caldas y se lo entregará a la Fundación un Gol por la Vida de Santiago Zapata, quien además padece de la enfermedad de distrofia muscular y quien quiere construir un sitio de alta complejidad para atender a más jóvenes que tienen ese diagnóstico. Hubert Zapata, padre del joven entrega los detalles

La gramilla del estadio tiene unos huecos, pero el municipio y la Fundación que organiza el evento realizará los mantenimientos para que este domingo se pueda jugar este importante partido conmemorativo.