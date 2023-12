Cucho Hernández: “Voy a dar lo mejor y mostrar por qué estoy aquí”

Juan Camilo Hernández, último jugador en sumarse a la convocatoria de la Selección Colombia, expresó su alegría por haber sido citado para este juego amistoso ante México, dejó en claro que espera poder aportarle al grupo y que para él no hay una mejor manera de cerrar el 2023.

El atacante pereirano llega al seleccionado tras consagrarse campeón de la MLS con el Columbus Crew, siendo la gran figura de su club al convertir 21 anotaciones a lo largo de la temporada, una de ellas en el juego por el título.

Sobre su convocatoria, el Cucho destacó: “muy contento, la verdad, de cerrar este año con la Selección siempre será una linda oportunidad para mí, fue un año redondo en lo personal y grupal en mi club, pero ya pasé la página de eso, ya celebré y ya estoy focalizado en lo que tenemos que hacer mañana”.

Hernández destacó de Néstor Lorenzo: “Es cierto, el profe desde el primer día que llegó ha hecho un gran trabajo, me gustan las estadísticas y ahí están. Esta Selección tiene una mentalidad ganadora y estoy seguro que, cada integrante quiere ir por un título, yo pienso en grande, tenemos familia para poder lograr un título. Se lo merece el país y la Selección. Siempre con fe e ilusión y no tener techo nunca”.

“El objetivo es el mismo, el jugador colombiano quiere estar en la Selección y vine a trabajar fuerte, estamos acá y el objetivo es claro. Voy a dar lo mejor, aportar y mostrar por qué estoy aquí y sabiendo que todos jugamos por lo grupal y disfrutar con responsabilidad”, añadió sobre sus objetivos en la Selección Colombia.

Mientras que de su llegada a la MLS, comentó: “Al principio, al tomar la decisión no lo pensaba, si estando allí (en Inglaterra) me dicen que el año iba a ser así, no me lo creía. Pero estoy contento, he trabajado mucho para que esto salga y estar aquí es una oportunidad linda, estar seleccionable dentro de tantos jugadores es un premio al trabajo y seguiré trabajando fuerte para seguir estando aquí”.