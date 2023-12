¿Cuál es el día más barato para ir a cine en Bogotá? Aproveche

Ir al cine es una experiencia única que combina entretenimiento y emociones. Esta es una de las actividades preferidas de muchas personas para dejar a un lado la rutina y divertirse, disfrutando de sus películas y actores favoritos. Usualmente, este es un plan que se hace con familia, amigos o la pareja y, por si no lo sabía, hay ciertos días de la semana en que puede ir a ver sus películas favoritas del momento con descuentos en todas las boletas.

El cine, además de ser un plan para salir de casa y entretenerse, ofrece una amplia variedad de géneros y películas para todos los gustos. Ya sea que prefiera terror, acción, comedia, romance o suspenso, siempre encontrará algo que le guste ver para pasar un buen rato. Además, en esta experiencia con la pantalla grande, el sonido envolvente y las palomitas de maíz, pues se crea una atmósfera única que la hace muy diferente a ver películas en otros lugares.

¿Cuál es el día más barato para ir a cine en Bogotá?

Esto puede variar según las diferentes empresas de cinemas en Bogotá, conozca las promociones que ofrecen algunas:

1. Cine Colombia:

De acuerdo con la página oficial de Cine Colombia, una empresa de distribución de cine con varias sedes en el país, informa que los miércoles que no sean festivos, los clientes podrán ingresar a cualquier función de cine, a cualquier hora del día, pagando solamente la mitad del precio pleno de la boletería.

De igual modo, informan que esta promoción no es acumulable con otras, y que no aplica para funciones de pre-estreno, o contenidos como ópera, ballet, exposiciones de museos, conciertos, eventos deportivos, etc. Tenga en cuenta que esta promoción puede variar o cambiar según lo disponga la entidad.

2. Cinemark:

En estas salas de cine, según la información que han brindado a través de su página, hay promoción de boletas a mitad de precio los días martes y miércoles en cualquier horario y función de las películas que estén disponibles en el momento. De igual forma, en las condiciones de la promoción hacen énfasis en que esta no aplica los días festivos y que no es acumulable con otras promociones, además, las tarifas están sujetas a cambios sin previo aviso.

3. Cinemas Procinal:

Esta empresa de cine tiene descuento en sus boletas los martes y miércoles, dejándolas a mitad de precio. Adicional a esto, si usted lo desea, puede inscribirse a ‘Cine Fans’ e ir acumulando Cashback, es decir, cada vez que asista a ver una película podrá acumular puntos que luego podrá redimir en la compra de comidas y bebidas dentro de las instalaciones.

4. Royal Films:

Aquí los días martes y miércoles brindan un descuento del 50% en la boletería, según sus términos y condiciones esta promoción es válida en formatos 2D, 2D Ultra, 3D y mucho más, de igual forma no aplica si los días son festivos ni en funciones de pre-estreno.