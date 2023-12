Vigilante informal le disparó a un taxista en un acto de intolerancia en Floridablanca

Bucaramanga

En un acto de intolerancia que ha indignado a los habitantes del área metropolitana, Alexander García, un taxista de 45 años de edad fue intimidado con un arma traumática por un vigilante informal que le chocó su vehículo en el sector de Lagos 3 en Floridablanca.

Narró que el enfurecido vigilante informal que manejaba una motocicleta le disparó en varias oportunidades impactándolo en dos partes del cuerpo, porque García le reclamó por haberle pegado al taxi que maneja desde hace 1 mes.

#VIDEO | Así accionó un arma traumática un vigilante informal en medio de una discusión por un choque con un taxi en el sector de Lagos 1 en Floridablanca. pic.twitter.com/cbNWtoTkFo — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) December 14, 2023

“Paré a comer algo ya cuando iba para la casa. El vigilante llegó y le pego al carro. Yo me bajé a reclamarle. Nos agarramos e hizo dos disparos que no se ven en el video. Me dio un cabezazo y saqué una navaja, pero no le hice nada. Ahí saca la pistola y dispara 6 veces. Me pegó en una pierna y en una nalga”, comentó en Caracol Radio el taxista.

El hecho que quedó grabado en un video por un ciudadano ha despertado indignación, pues se ve cómo el vigilante informal golpea al taxista y le dispara para posteriormente huir del choque que solo dejó daños materiales.

Al respecto el capitán Andrés Martínez, subcomandante de la estación Floridablanca, dijo “invitamos a la comunidad a que ante cualquier situación en materia de intolerancia no duden en comunicarse al 123″, después de atender el caso.

#Santander | El capitán Andrés Martínez, subcomandante de la estación #Floridablanca, atendió el caso de intolerancia en el que un vigilante informal le disparó a un taxista. @PoliciaBmanga pic.twitter.com/FGrOuuJ3kl — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) December 14, 2023

Por estos hechos violentos que le significaron al conductor del taxi las lesiones, las autoridades buscan al vigilante informal involucrado al tiempo que ya fue denunciado ante la Fiscalía por la víctima.

“Luego llegó un venezolano y sacó un machete. El vigilante tenía un arma traumática. Me atendieron en el Hospital de Floridablanca, me pusieron puntos y por fortuna el taxi no presentó daños”.