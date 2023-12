La indígena Sayari Chikangana protagoniza “La Matriarca”

Este 14 de diciembre, llega a salas de cine colombianas la nueva cinta de Julián Casanova Ramírez titulada, “La Matriarca”, una cinta que mezcla el thriller, western y drama, la película se desarrolla en la guerra de los mil días en la Colombia del año 1900, está protagonizada por Sayari Chikangana, Julián Díaz, Luminixa Gómez, Walter Ardila, Claudio Beltrán, esta historia de un “Amor Rebelde” fue rodada en Zapatoca – Santander.

El cineasta Julián Casanova en entrevista con Caracol Radio, sobre el nacimiento de “La Matriarca” dice, “es como una misión que me dejó mi abuela cuando yo era un niño, me entregó su herencia y fue esta historia, que su abuela no hablaba español, nosotros somos blancos y yo no sabía que teníamos un origen indígena, entonces ella me contó de la mujer que huyó de los de los liberales y que tenía una bandera roja amarrada en el pelo y no hablaba español y que era una guerra muy antigua, me puse a investigar y era la guerra de los mil días, mandé a sacar en la iglesia el acta de nacimiento de Dionisia que es la indígena de la película y bueno todo lo demás viene de la ficción y de ahí nació, de leer sobre una guerra que partió al país en dos, que lo quebró económicamente, es una guerra bipartidista, entonces me conmovió ese tema y que de que ahí vino mi familia”.

En “La Matriarca”, una indómita mujer indígena llamada Dionisia, es raptada por las fuerzas liberales, quienes la usan como su bandera humana. En un enfrentamiento brutal con las fuerzas conservadores, Dionisia logra escapar herida, su destino la conduce a casa de los esposos Salvador y Hortensia, unos padres desesperados con una hija gravemente enferma.

Por otro lado, Hortensia, esposa de Salvador, tendrá que decidir entre salvar a la indígena o entregarla para cobrar la recompensa, pues ella también encubre a su amante.

“La Matriarca” una película de la época de los 1900, que llegó al Berlín International Film Festival y fue seleccionada como parte de la delegación de Proimágenes mostrando el cine colombiano en el Marché du Film de Cannes 2023 y llega a salas de cine en Colombia desde el 14 de diciembre, una historia de amor rebelde de 91 minutos de duración.