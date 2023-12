Hombre de 68 años habría estafado a personas en Aranzazu, Caldas, con productos naturistas

Manizales

En las últimas horas, las autoridades de Caldas dieron a conocer que, mediante un operativo sorprendieron una fachada de venta y comercialización de productos para la salud y naturistas, donde un hombre de 68 años pretendía estafar a varias personas en el municipio de Aranzazu, al exigirles dinero por la supuesta venta de los mismos.

Y es que, varios ciudadanos fueron reunidos en el lugar donde la persona realizaba posiblemente la exigencia de dinero para después hacerles llegar unos productos que supuestamente serían comercializados y dejarían altas ganancias.

Los uniformados después de verificar los antecedentes, hallaron que tenía otros delitos por estafa y abusos de confianza, hechos también presentados en el departamento del Valle. Silvio Alfonso Marín, Gerente del laboratorio, también contó que utilizaron las marcas del centro médico para esta estafa.

“Fuimos avisados directamente desde Aranzazu, donde nos comunicaron que había una persona haciéndose pasar como integrante del laboratorio para la toma recepción de unas muestras de laboratorio clínico, el cual no es cierto y el logo que llevaba dicha información era correspondiente a nosotros, fue copiado de alguna manera inmerso en lo que estaban ofreciendo. Las personas que trabajan con nosotros en nuestra institución, se deben identificar; ellos tienen un carnet del laboratorio clínico que son los que les dan el aval y las jornadas que nosotros realizamos, no son callejeras, son de como un acuerdo con entidades directas como alcaldía o algunas entidades privadas, pero no tenemos ningún trabajador en la calle ofreciendo o haciendo este tipo de de trabajo”.

“Nosotros laboramos con la gran mayoría de los hospitales del departamento, generalmente esos son los puntos de partida con algunas IPS que hay localizadas en las mismas entidades de salud y así sucesivamente nosotros llevamos la identificación del personal correspondiente”.

Se conoció que, el hombre fue reseñado y obligado a devolver el dinero a los ciudadanos que habían realizado las consignaciones correspondientes.

