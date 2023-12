Alfredo Arias: “Arrancamos muy mal el partido, pero corregimos y fuimos al frente”

El primer sorbo de la final del fútbol colombiano terminó en favor del Junior de Barranquilla, luego de vencer por 3-2 al Independiente Medellín en el Metropolitano. Así las cosas, el conjunto antioqueño tendrá que dar vuelta a ese gol de diferencia ante su afición, el próximo miércoles 13 de diciembre en el Atanasio Girardot.

En conferencia de prensa, el entrenador Alfredo Arias analizó la derrota de su equipo en la capital del Atlántico. Si bien reconoció que sus dirigidos tuvieron un mal arranque, indicó también fueron valientes al salir adelante a pesar de empezar dos goles abajo en condiciones climáticas complicadas.

El uruguayo explicó los aspectos a corregir de cara al partido de vuelta en el Atanasio y envió un mensaje de tranquilidad a la afición. “Al hincha de Medellín le puedo decir que su equipo se va a entregar sí o sí”, sentenció.

Caída en el ‘Metro’

Balance del partido ante Junior: Tratamos de corregir lo muy mal que iniciamos. Arrancamos un partido muy mal, que permitió que el Junior se pusiera en ventaja temprano. Después tengo un equipo valiente que no se amilanó con el estadio lleno, el gol en contra, el mal juego que estábamos haciendo. Corregimos y fuimos al frente, eso me queda a mí, buscamos empatar y ganar. En el mejor momento nuestro, Junior nos hace el tercer gol, mérito de un gran jugador, pero también debemos corregir cosas en defensa. Estuvimos dos goles abajo, en una final, 4 de la tarde en Barranquilla; el equipo reaccionó y eso es lo que quiero destacar. La llave está totalmente abierta. Vamos a tratar de corregir lo malo que hicimos y mejorar lo bueno.

Aplausos a sus dirigidos: Tengo muy buenos jugadores, los que entraron estaban preparados para la oportunidad. Me voy orgulloso de ellos y de mi equipo, ha sido un campeonato largo, donde han hecho méritos para estar acá y han hecho méritos para terminar en el Atanasio. Esta historia continuará.

Diego Moreno por Luciano Pons: No me gusta hablar de nombres propios, pero los que ingresaron lo hicieron a la altura y respondieron a la oportunidad que les dimos.

Partido de vuelta en el Atanasio

Aspectos por corregir de cara a la vuelta: Debemos corregir las desatenciones cuando estamos jugando en ataque. Arrancamos el partido muy livianamente, no referenciamos a los delanteros de ellos y eso lo veníamos haciendo muy bien durante el año. Habíamos recibido muy pocas contras porque referenciábamos muy bien a los que nos pueden hacer daño, pero hoy estuvimos muy mal, no nos puede volver a pasar. Este resultado que mitigamos, perdíamos 2-0 y parecía que se iba a venir una noche mala, pero los muchachos lograron emparejar todo. Mele salva un par de pelotas muy difíciles. Este partido continúa, vamos a ver si estamos mejor que hoy.

No se ha ganado nada, la final hay que jugarla: No he ganado ningún partido todavía. Mi equipo tiene un gran potencial para ganar allá, está en creer en nosotros mismos. Que el partido que terminamos jugando, lo continuemos. Al hincha de Medellín le puedo decir que su equipo se va a entregar sí o sí.