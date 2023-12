Problema de internet frustró diligencia de Day Vásquez ante la Procuraduría

Day Vásquez, expareja de Nicolás Petro fue citada de manera virtual por la Procuraduría General de la Nación en el marco de la investigación que se sigue por el caso de presunto hackeo y perfilamiento a la actual pareja del exdiputado, Laura Ojeda.

Según dijo a Caracol radio, el abogado Alaid Freja, quien representa a Daysuris Vásquez, su cliente no estaba citada a una audiencia por lo que no tenía obligación de asistir. No obstante, ella intentó conectarse, pero que por problemas de señal no pudo hacerlo.

Al parecer, Day Vásquez se conectó pero luego no continuó en la diligencia por una interrupción en la conexión.

“Fue una declaración que se rindió, pero parece que hubo problemas de conexión y no finalizó”, explicó el abogado Alaid Freja.

Cabe mencionar que Day Vásquez, expareja del hijo del presidente Gustavo Petro y Laura Ojeda, han mantenido cruce de mensajes en redes sociales en medio del escándalo originado por el manejo de dineros que presuntamente recibió de manera irregular Nicolás Petro durante la campaña presidencial, situación que es investigada por parte de la Fiscalía.

LEA TAMBIÉN: La apuesta de innovación para impulsar iniciativas tecnológicas en el Atlántico