“No volveré a ver a mi hija, pero habrá justicia y eso tranquiliza”: padre de Michel González

El pasado lunes 11 de diciembre, las autoridades dieron con el paradero de Harold Echeverry, quien fue la persona responsable del asesinato de Michel González, de 15 años, en la ciudad de Cali. El criminal fue encontrado en Chicoral, corregimiento del Tolima, lugar donde se hizo pasar como pastor cristiano para buscar dónde quedarse hasta el momento de su captura.

Por esta razón, en 6AM de Caracol Radio estuvo Genaro González, padre de la joven asesinada, para dar sus declaraciones luego de la captura del autor del atroz crimen cometido el pasado jueves 7 de diciembre.

Inicialmente comentó: “Cuando recibo la noticia, vengo apenas de camino del cementerio, cuando recibo esto y la verdad fue como algo electrizante, es una alegría enorme. Venía un poco abrumado, pensativo de que no se fuera a quedar impune el caso de mi hijo, pero cuando llegó esta noticia nos dio mucha alegría”.

“Esto no me va a devolver a mi hija, no la volveré a ver, pero es una tranquilidad que se tiene y saber que mi hija va a recibir justicia es lo más importante y gratificante. La verdad estoy agradecido con todos, yo sabía que él iba a caer, porque ya me habían explicado del plan candado que había en todo el país”, señaló González.

Por otra parte, realizó la siguiente petición a la justicia colombiana: “Le pido a la justicia que seamos contundentes porque a veces los jueces se ponen a mirar inconsistencias, legalización, sabiendo que con lo que hace una persona de estas no hay necesidad de protocolo, simplemente condenarlo”.

Momento de la captura del asesino de Michel González: