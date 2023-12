Obra vial de Ciénaga inicia antes del tiempo y una vez culminada solicitan adiciones

Santa Marta

La Fiscalía seccional Magdalena ha recibido copias de esta denuncia donde revelan que una obra de mejoramiento vial del municipio de Ciénaga, habría iniciado antes del tiempo establecido en su cronograma y que en el marco de su ejecución, al parecer, presentó adiciones.

Se trata del proyecto de pavimento rígido en vías del barrio Loma Fresca, a cargo de la empresa Construcción y Consultoría de Obras de Ingenería Urbanismo y Arquitectura Continuar SAS.

Según información expuesta en los documentos anexos a la denuncia, el pasado 27 de mayo de 2022 el alcalde de esa municipalidad, Luis Tete Samper, firmó el contrato para el inicio de la pavimentación junto con el representante legal de la empresa, Javier Forero Gómez.

DETALLES DEl PROYECTO VIAL

La socialización del proyecto se dio el 18 de junio de 2022 en la Institución Educativa Virginia Gómez, según publicación de 17 de junio de ese mismo año, que se encuentra en la página de la Alcaldía de su red social Facebook.

“Estas obras de mejoramiento iniciaron mucho antes de la fecha en que se firmó en el acta de inicio, que establece como fecha tres tres de agosto de 2022, configurándose por parte del Secretario de Infraestructura, Alcides Aguirre y Esilda Peña, como jefe de la Oficina de Planeación, un delito tipificado en el Código Penal Colombiano como lo es Falsedad Ideologica y Material en Documento Público”, detalla la denuncia.

Reseña, además, que “el ex secretario de Hacienda, Eduardo Lavalle, también incurrió en las mismas infracciones, toda vez que a sabiendas que la fecha de inicio no era la que aparecía en el acta, decidió autorizar la expedición del Registro Presupuestal con fecha de once (11) de agosto de 2022″.

Lo anterior, al parecer, porque esta persona reside en la carrera 19 entre calle 7 y 5, donde se llevaron a cabo de estas obras.

¿ADICIONES A LA OBRA TERMINADA?

La denuncia señaló que el 14 de septiembre de 2022, el secretario de Infraestructura, Alcides Aguirre, “nuevamente incurre en otra falsedad ya que solicita una adición a la obra, obra que a la fecha estaba totalmente terminada como se puede ver en la publicación hecha en Facebook en un en vivo por el concejal de Ciénaga, Jarufe Sandoval Avendaño, quien el 11 de septiembre de 2022 decidió denunciar este hecho por esta red social, donde menciona a Eduardo Lavalle y Alcides Aguirre Hernández, quienes de forma reiterada y descarada incurren en delitos y contravenciones”.

El denunciante insistió en que la solicitud de adición se hizo tres días después de la publicación realizada por el Concejal, publicación que, según él, claramente demuestra que la obra estaba totalmente terminada y en la que “descaradamente se está solicitando por parte de del Secretario de Infraestructura una adición”.

“Señor fiscal, tenga en cuenta que se deben adoptar medidas preventivas de carácter urgente e iniciar una investigación exhaustiva, pues el señor Alcides Aguirre Hernández y Silda Peña, funcionarios actuales de la administración, ya que pueden seguir utilizando su cargo para infringir la norma (...) continúen haciendo uso de su cargo para favorecerse firmando actas de inicio, solicitando adiciones que no corresponden a la realidad”, finaliza el documento de la denuncia.