Familiares de secuestrados reclaman pruebas de supervivencia

Cúcuta

Más de un mes de incertidumbre viven varias familias en Norte de Santander sin conocer información de las personas secuestradas. Algunos no saben que grupos insurgentes los tienen, otros no conocen las pretensiones de los alzados en armas, y les preocupa su estado de salud.

Los familiares del exalcalde de San Calixto Yadil Sanguino enviaron un nuevo mensaje a sus captores para que se le respete su vida, pero que además ofrezcan pruebas de supervivencia.

Aura Rodríguez, cuñada de Yadil Sanguino dijo que “en cuanto al llamado que hace la defensoría del pueblo también la asumimos como familia a ese llamado para que esos grupos que tienen a los secuestrados en su poder busquen una manifestación de paz y por favor dejarlos en libertad, en especial a nuestro cuñado Yadil Sanguino”.

Por otra parte, señaló que “nuestra familia hasta el momento no hemos recibido pruebas de supervivencia de él, no sabemos cómo está ni su estado de salud, no se ha comunicado con nadie de la familia. Solamente sabemos quién lo tiene, pero no sabemos nada más” concluyó.

Las Farc confirmaron su secuestro, que se produjo en el corregimiento Agua la sal del municipio de Tibú el pasado 15 de noviembre.