“El Gobierno está improvisando”: Mario Hernández

El fundador contó de sus inicios en los años 70 al abrir su primera tienda y lo que lo llevó a tener su primer trabajo. “Yo quedé huérfano a los diez años y empecé a trabajar”. Con la meta de sacar a los suyos adelante pasó por diferentes empleos, empezando por el de mensajero y llegando al área comercial donde descubrió entre logros y fracasos, su habilidad para los negocios.

Basado en su trayectoria, el empresario indicó su opinión sobre los desafíos actuales para los empresarios en Colombia y a nivel mundial. “Ahora hay más competencia, entonces uno tiene que estar actualizando. Si tú no te actualizas, no sales adelante”, indica Hernández”

El nacido en Santander, como referente de los empresarios, habló de la desconfianza del gremio en el Gobierno actual. “Lástima que la izquierda no haya funcionado, porque si la izquierda acaba con la pobreza, a nosotros nos va mejor”. Añade, “desafortunadamente, el Gobierno está improvisando mucho. Es enemigo de los empresarios, enemigo de la industria privada.”

En cuanto a la inversión extranjera, Mario Hernández asegura que, “está cayendo. La confianza en el país está cayendo.” Continúa, “en mi caso no voy a ampliar (el comercio) porque está cayendo. ¿A quién le vendemos? Si no hay inversión, no hay progreso y el desempleo aumenta.”

A esto añade su opinión frente a la reforma laboral que plantea el Gobierno nacional. “Lo que no saben los políticos, que no han generado un puesto de trabajo, es que todo lo paga el consumidor. Entonces, el pobre consumidor todos los días le cuesta más todo. Le alcanza menos la plata. Eso va a traer grandes problemas.”

Expresa también, “lo mismo que la reforma de la salud. Tenemos uno de los mejores sistemas de salud del mundo, lógico que necesita unos cambios, pero no acabar con lo que tenemos. Los grandes afectados vamos a ser toda la población.”

Frente a si ha pensado irse del país, el empresario responde que “este es mi país, aquí estaremos y aquí nos quedamos. Yo no estoy trabajando tanto para mí, es por toda la gente que depende de nosotros. Esto es como cargar un piano ahí al hombro.”

Para celebrar los 45 años de trayectoria, la marca ha “celebrado todo el año con las colecciones. El martes 12 tenemos una exhibición de todos los modelos antiguos en nuestro museo del futuro que vamos a hacer.” Añade que, “viendo las muestras, no sé cómo hacía eso tan feo.”

Para finalizar le deja un mensaje a quienes buscan emprender “los emprendedores piensan en plata únicamente, no pensamos en producto, en calidad, en diseño, constancia, en aprender, invertirle al negocio. Los negocios son todos de constancia” concluye .