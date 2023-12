David Ospina: “Me siento como un niño, cuando por primera vez llegué a la Selección”

La Selección Colombia ya se encuentra en Miami, Estados Unidos preparando el duelo amistoso frente al equipo sub-23 de Venezuela, encuentro programado para este domingo 10 de diciembre sobre las 6 de la tarde.

David Ospina y Sebastián Gómez acudieron junto al entrenador Néstor Lorenzo a la conferencia de prensa previa al compromiso. El experimentado guardameta valoró su regreso a la Tricolor, luego de superar una lesión; mientras que el volante antioqueño enfatizó en la “sana competencia” que hay al interior del grupo.

Ospina se siente “como un niño” en su regreso

David Ospina manifestó sentirse feliz por “volver a vestir los colores de mi país” y comparó dicha sensación con la vivida hace casi 20 años cuando debutó en el seleccionado nacional.

“Felicidad de volver a vestir los colores de mi país, me siento un niño de 17-18 años cuando por primera vez llegué a la Selección, después de un largo tiempo. Llegó para seguir aportando. Siempre que vengo trato de dar lo mejor y ayudar desde mi experiencia. Eso es lo que puedo recalcar”, declaró.

Asimismo se refirió a su falta de actividad en el Al-Nassr: “Gracias al profe por permitirme estar nuevamente acá en la Selección. Vengo preparándome, llego con el ritmo de los entrenamientos, los partidos amistosos. Eso me ha dado la tranquilidad, después de una lesión importante. Estoy con esa tranquilidad de que me he cuidado. Solo queda tener minutos, competencia”.

Precisamente sobre su presente en el cuadro saudí, Ospina manifestó que es “gratificante” poder compartir camerino con un jugador del nivel de Cristiano Ronaldo, más allá de que no han podido compartir dentro del terreno de juego. Así pues, sentenció que lo ha sorprendido la competitividad del portugués, bien sea en los entrenamientos o los partidos.

En cuanto al sorteo de la Copa América, el cual dejó emparejado a Colombia con Brasil, Paraguay y Honduras/Costa Rica, el arquero antioqueño reconoció que será un reto importante, pero es consciente de que “en estas competiciones hay que enfrentar a todos y dar lo mejor de sí para ir consiguiendo cada objetivo”. “Será un grupo muy disputado, esperemos llegar en el mejor nivel”, complementó.

Gómez quiere ganarse un lugar en la Selección

Sebastián Gómez valoró la “sana competencia” al interior del grupo y afirmó que todos los convocados llegaron no solo a mostrar sus virtudes sino también a aprender del entrenador Néstor Lorenzo.

“Feliz de estar acá, muy contento porque es una oportunidad para todos de poder mostrar lo que hacemos en los clubes. Es una competencia muy sana, interesante e importante porque hay jugadores de gran nivel. Este equipo que viene, llega a mostrar lo mejor. Sabemos que estamos en el proceso, sabemos de la importancia de los dos partidos que tenemos. Venimos acá con un gran reto y vamos a mostrar toda nuestra calidad. Queremos mostrarle al profe lo que tenemos”, dijo.

Agregó además que siempre anheló vestir la camiseta tricolor y ahora que lo logró, tan solo le queda ”aprovechar eso y dar lo mejor”.

Finalmente se refirió a la posición en la que más cómodo se siente, a partir de lo vivido en el Coritiba: “Me siento bien de volante mixto, box to box. El fútbol brasilero me ha servido para crecer y mejorar, es muy físico e interesante. Uno aprende mucho y se llega acá a la Selección a aplicarlo y seguir aprendiendo”.