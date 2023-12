Juan Fernando Caicedo podría llegar a un grande del fútbol colombiano

Continúa moviéndose el mercado de fichajes en el fútbol colombiano. En esta oportunidad, el nombre de Juan Fernando Caicedo ha empezado a sonar en los equipos de la Liga, teniendo en cuenta que el Atlético Huila, su último club, descendió a la segunda división.

El experimentado delantero fue oficializado en el pasado mes de julio por el cuadro de Neiva, luego de un extenso recorrido por Deportes Tolima. En la institución huilense, Caicedo, que por cierto regresaba tras casi una década, disputó apenas diez partidos, cinco de ellos como inicialista, y no marcó goles.

Consumado el descenso del Huila, el antioqueño de 34 años quedó como agente libre y en dicho sentido, con el pase en su mano, puede sentarse a negociar con cualquier club. Precisamente un grande del país ya lo tiene en carpeta.

En diálogo con El Alargue de Caracol Radio y AS Colombia, Juan Fernando Caicedo reconoció que ha tenido acercamientos con el América de Cali en los últimos días. Indicó que desde el elenco vallecaucano lo han llamado para conocer su interés por el proyecto comandado por Lucas González.

“Rescindí el contrato (con Huila), quedamos en buenos términos ambas partes. Tuve una reunión con mi empresario, ha hablado con 3-4 equipos de Colombia e hicieron llamados de dos equipos de Perú. Estamos en reuniones y Dios quiera tomar la mejor decisión”, comentó.

Y complementó respecto al América: “Hubo una conversación. Mi empresario no me dijo mucho. Le preguntaron a él por mis condiciones, pero más allá no ha habido más trascendencia”.

Vale recordar que el cuadro escarlata busca reforzar su zona de ataque, teniendo en cuenta que no hizo efectiva la opción de compra por el argentino Facundo Suárez y de momento los únicos centrodelanteros de la nómina son Adrián Ramos y Daniel Mosquera.

De concretarse la operación, Caicedo llegará al décimo equipo de su carrera, el octavo en Colombia. Asimismo, obtendría un registro interesante al haber jugado en las tres plazas más importantes del país: Bogotá (Independiente Santa Fe), Medellín (Deportivo Independiente Medellín y Cali (América).