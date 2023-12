¿Puedo acceder a programas sociales sin estar clasificado en grupos A o B del Sisbén IV?

El Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) que actualmente permite clasificar a la población de acuerdo con sus condiciones de vida e ingresos económicos.

Gracias a esta encuesta, el Estado puede focalizar la inversión social para cobijar a la población más vulnerable. Gracias a este mecanismo, las personas que se encuentren en pobreza o pobreza extrema pueden acceder a subsidios de vivienda, educación, alimentación, entre otros.

Es importante aclarar que el Sisbén como tal no otorga beneficios, ni afilia a las personas a algún programa social del Gobierno. Según las más recientes cifras del Departamento Nacional de Planeación, de los 50 millones de personas que viven en Colombia, 34 millones están registrados en el Sisbén.

El sistema implementó un cambio en su clasificación que ahora se agrupa en letras de A a la D, de la siguiente forma:

Grupo A - pobreza extrema: conformado por 5 subgrupos (A1 a A5)

conformado por 5 subgrupos (A1 a A5) Grupo B - Pobreza moderada: conformado por 7 subgrupos (B1 a B7)

conformado por 7 subgrupos (B1 a B7) Grupo C - Vulnerable: conformado por 18 subgrupos (C1 a C18)

conformado por 18 subgrupos (C1 a C18) Grupo D - No pobre, no vulnerable: conformado por 21 subgrupos (D1 a D21)

Programas sociales con Sisbén IV

El Sisbén no garantiza el acceso automático a un programa social o algún beneficio económico debido a que cada programa social se encarga de definir los grupos priorizados y los requisitos para que las personas puedan ser beneficiarias.

No obstante, las personas que están clasificadas en el grupo A entre el A1 y el A5, podrá contar con mayores subsidios y ayudas estatales, ya que esté grupo están dentro de lo que se considera pobreza extrema.

A pesar de que no existe una norma para escoger a los beneficiarios, en una buena parte de subsidios otorgados por el Gobierno no están disponibles para personas clasificadas en el grupo D al no ser consideradas como población en pobreza, ni vulnerable.

De igual forma, existen algunas excepciones como la del programa ‘Mi Casa Ya’, el cual permite que participen todos los grupos de la A hasta la D; no obstante, quienes estén en el subgrupo D21 no tendrán la posibilidad de ser parte del subsidio.

Entre los programas que otorgan beneficios por estar clasificado en algún grupo del Sisbén, se destacan:

Ministerio de Vivienda

Mi Casa Ya

Agencia Nacional de Tierras

Adjudicación de baldíos

Ejército Nacional

Exención en el pago de la cuota de compensación militar

ICBF

Atención Integral a la Primera Infancia

Infancia

Adolescencia y Juventud

Nutrición

Protección (Hogar gestor y otros similares)

Familias y Comunidades

Icetex

Ministerio de Educación

Generación E Equidad

Generación E Excelencia

Prosperidad Social

Colombia Mayor

Familias en Acción

Jóvenes en Acción

Red Unidos

Ingreso Solidario

Compensación de IVA

RESA

Mi Negocio

¿Cómo saber mi clasificación en el Sibén IV?

En Colombia, cualquier persona puede solicitar la aplicación de la encuesta para poder quedar registrada oficialmente en la base de datos de acuerdo con su situación socioeconómica. Las condiciones para poder pedirla son residir en un hogar particular en el territorio y tener los documentos de identificación válidos.

Para poder saber la clasificación del Sisbén IV y fecha de aplicación de la encuesta puede consultar en la página del Sisbén www.sisben.gov.co, ingresar el tipo de documento de identidad y el número.