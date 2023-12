Sisbén: ¿Cómo descargar el certificado por internet? Paso a paso

El Sisbén, Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales, permite la clasificación de la población según sus ingresos para, de esta manera, asegurar que la inversión social sea asignada correctamente a la ciudanía en condición de vulnerabilidad.

Anteriormente el Sisbén clasificaba a las personas con un puntaje de 0 a 100, pero actualmente la IV versión de esta metodología ordena a la población por grupos y subgrupos. Así lo indica el sistema en su portal web: “con la nueva metodología del Sisbén se desarrolló una clasificación cuyo resultado no es un índice cuantitativo”.

Si usted es beneficiario del Sisbén puede descargar el certificado fácilmente para agilizar trámites en donde debe presentar este documento, pero primero deberá consultar a qué grupo pertenece: A, B, C o D, los cuales van desde la situación de pobreza extrema a la población no vulnerable.

¿Cómo consultar mi grupo Sisbén?

En la página del Sisbén, debe buscar la opción que dice ‘Consulta tu grupo Sisbén’ y seleccionarla.

Posteriormente, elija el tipo de documento del integrante del núcleo familiar que se desea consultar, escriba el número de documento, marque la casilla de seguridad y dé clic en ‘Consultar’.

Paso a paso: cómo descargar el certificado del Sisbén

Ingrese a la siguiente dirección: https://www.sisben.gov.co/Paginas/consulta-tu-grupo.aspx Seleccione el tipo de documento Digite su número de identificación Haga clic en ‘Consultar’. En caso de no obtener resultados, realice la búsqueda a través de la opción ‘Consulta Avanzada’ Haga clic en ‘Imprimir’.

Así se clasifican los grupos del Sisbén

El grupo A, en condición de pobreza extrema está integrado por la población con la menor capacidad de generar ingresos.

El grupo B, pobreza moderada que es aquella con mayor capacidad de generar ingresos que las del grupo A.

El grupo C es la población vulnerable, que tiene riesgo de caer en la pobreza. Mientras que el grupo D es la población no pobre o no vulnerable, según el sistema.

Esta clasificación está subdividida en grupos con números y letras para contar con la información de manera más detallada.

Grupo A: está conformado por 5 subgrupos, desde el A1 hasta el A5.

Grupo B: está conformado por 7 subgrupos, que van desde el B1 hasta el B7.

Grupo C: compuesto por 18 subgrupos, desde el C1 hasta el C18.

Grupo D: compuesto por 21 subgrupos, desde el D1 hasta el D21.

¿Cómo afiliarme al Sisbén?

El principal objetivo del Sisbén es determinar el nivel de necesidad y las condiciones de vida de las personas para asegurar que los recursos y programas sociales sean destinados de manera equitativa y efectiva a quienes más lo necesitan.

Por lo anterior, se ha implementado un nuevo método para solicitar la encuesta, permitiendo a los ciudadanos acceder a beneficios sociales de manera más sencilla y ágil.

Si prefiere la comodidad de realizar el trámite en línea, el proceso es sencillo y rápido. Siga los pasos: