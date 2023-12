Por remodelaciones en la plaza Guarín comerciantes reportan daños en sus negocios

Bucaramanga

La plaza de mercado Guarín es otra de las infraestructuras que está en remodelación este año en Bucaramanga. Las obras comenzaron después de junio y al día de hoy los vendedores ya comienzan a manifestar su malestar por los daños causas por parte de los trabajadores.

La primera persona que cedió su restaurante para comenzar la remodelación de las cocinas en la plaza, resultó con afectaciones en las redes del gas y tuvo que cerrar. “Le dijeron que en 8 días le arreglarían el establecimiento, le quitaron enchapado, mesones y le dejaron un daño en las redes del gas; y al día de hoy no se ha solucionado”, comentó en Caracol Radio uno de los comerciante que pidió mantener en reserva su nombre.

Niño quemado con pólvora en Santander aún no ha recuperado la movilidad de su mano

Le dijeron que le cubrían el gas comprándole los cilindros, pero solo le dieron dos, a la mujer se le acabó el gas y ahora debe 1 millón de pesos en arreglos en el local que le entregaron; y no ha podido abrir por los daños causados.

“Dicen que no responden, que eso es un tema de la alcaldía. Pero eso es de la obra no de la alcaldía, y no dan la cara y no contestan llamadas”, agregó el denunciante.

“Tenemos miles de dudas”: reacciones tras llegada de la reforma a la salud al Senado

Otro punto de venta lo tuvieron que construir dos veces, modificando el tamaño de este y reduciendo el espacio en el pasillo de los tenderos. “En un puesto de velas, un trabajador se cayó y dañó mercancía. Partió baldosas”. Varios comerciantes de la plaza Guarín coinciden en la necesidad de los implementos de protección. Por fortuna en esta ocasión no hubo lesiones graves, sin embargo es un riesgo latente.

#LaMóvilEnLasCalles | En una segunda visita a plazas de mercado de Bucaramanga, este es el avance de las obras en Guarín. pic.twitter.com/llGEAaZ9jP — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) December 5, 2023

“No tienen un horario específico, tampoco horario de la tarde. No sabemos hasta que hora trabajan y a qué hora inician. Se ven andamios de la nada y en un empujón se puede caer uno. En el piso entierran puntillas y varillas, y personas se han caído y no tienen un protocolo de seguridad”, expresó otro comerciante de la plaza.

Top 10 de las irregularidades encontradas por el equipo de empalme de Jaime A. Beltrán

En el centro de la plaza se observa unos arreglos en el techo, así como en la fachada hay arreglos en las entradas como la construcción de escaleras y el cambio de puertas; aunque al momento no hay nada y toca contar con la presencia de un vigilante día y noche.

El sector de las cocinas sigue en remodelación, en los pasillos se ve material de obra; lo que también genera incomodidad para los visitantes de una de las plazas más concurrida en Bucaramanga. También se adelantan remodelaciones similares en la plaza San Francisco y La Concordia.