“Tenemos miles de dudas”: reacciones tras llegada de la reforma a la salud al Senado

Bucaramanga

Aunque el presidente Gustavo Petro celebró la aprobación de la reforma a la salud en segundo debate en la Cámara de Representantes, aún le queda dos debates más al proyecto de ley.

Gustavo Moreno, senador santandereano, dijo que habían muchas dudas sobre este documento, como la forma de financiación; y en manos de quién quedaría la salud de los colombianos si se llega a reformar el sistema como se viene manejando con las EPS.

“El documento que llega no es el mismo que va salir. Como senadores tenemos miles de dudas respecto a la reforma de la salud. ¿Cuánto vale?, ¿quién va a financiarla?, el tema de los hospitales públicos que están quebrados por los cambios burocráticos. El papel de las EPS y las IPS, la idea es que se fortalezca y no se vuelva al pasado como el seguro social”, expresó en Caracol Radio el congresista.

“No veo qué estan celebrando. Esto va por la mitad del debate, le falta dos debates y lo más difícil. Cuatro meses demoraron en la Cámara, no se cuánto demore en el Senado”, y agregó que hay sesiones de citas extraordinarias en febrero, posiblemente fecha en la que llegue la reforma a la salud al Senado.

Por su parte Sergio Prada, gerente de la Clinica San Luis de Bucarmanga, habló por el sector de la salud que no ve con buenos ojos algunos artículos como la crisis de los hospitales públicos.

“Es supremamente peligroso. El manejo de algunos sectores no los puede manejar un gobernador que hoy pone un secretario de Salud y mañana lo cambia. Las políticas públicas no se pueden llevar por personas, si no que tiene que reglamentarse. Quien quede como dueño del aseguramiento del paciente, es muy grave que quede en manos de una sola persona. La reforma se debe hacer bien hecha”.

Tanto congresistas como expertos en salud en Santander coinciden en que es importante revisar varios artículos en la reforma a la salud, teniendo en cuenta los retrasos en políticas públicas por el cambio repentino de quienes dirigen una Secretaría de salud o un hospital, entre otros sectores públicos especiaizados en salud.

“Realmente será un debate bastante arduo asi como sucedio en la Cámara, pues existen diferentes posturas como si la ley se tramita como ordinaria o estatutaria, y creo que eso mismo va a pasar en el senado”, comentó el santandereano y representante a la Cámara Álvaro Leonel Rueda.