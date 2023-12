Dominic Wolf, el “alemán más colombiano”, denuncia amenazas de muerte

El martes 5 de diciembre, el youtuber alemán, Dominic Wolf, reconocido por difundir contenido encaminado a exaltar los valores de Colombia, denunció ser víctima de mensajes extorsivos y amenazas de muerte.

El creador de contenido de 29 años, quien se encuentra radicado en Bucaramanga desde hace más de siete años, compartió un video en el que cuenta los angustiantes momentos que ha vivido por cuenta de una serie de mensajes que ha recibido en los últimos días.

“Yo no quería hacer el video que estoy haciendo en este momento porque sé que a Ley se encargará de quienes me quieren hacer daño. Sin embargo, como la ley tiene su demora, no puedo permitir que me hagan daño grave”, señaló Wolf en una publicación de su Instagram.

En ese sentido, contó que en los últimos días se ha difundido un video en redes sociales en el que se le acusa de no haberle pagado a unos pequeños comerciantes de la ciudad de Ibagué, a quienes había contratado para la fabricación de camisetas alusivas a Colombia que promocionaría en sus redes.

Wolf aseguró que este video habría generado una ola de mensajes de odio e intimidación; sin embargo, sostuvo que eran completamente falsas las insinuaciones que se hacen en el video.

¿Qué fue lo que pasó?

El youtuber alemán explicó que en agosto de este año se reunió con el gerente de una pequeña empresa dedicada a la confección de prendas de vestir, a quien le encargó una colección de camisetas alusivas a Colombia.

“Lamentablemente, el trabajo del señor ha sido muy deficiente, irresponsable y decepcionante, y por eso unas semanas después me reuní de nuevo con el empresario para comunicarle mis inconformidades y decirle que no estaba interesado en seguir trabajando con él”, aseguró Wolf.

En ese sentido, contó que le presentó la liquidación del trabajo realizado y que acordaron la terminación del contrato sin mayores inconvenientes.

“Después de una semana el señor me llama a decirme que es dueño de mi empresa y que se había ido a presentar los diseños que yo le presenté a su nombre y que le debía pagar una suma de $250 millones para que me dejara tranquilo y en paz”, denunció el creador de contenido.

En ese sentido, detalló que los objetivos de este sujeto era “apoderarse” de su marca de ropa, la cual fundó hace más de dos años, y de su página web.

“Lo peor es que a través de una carta, firmada por su abogado, me está diciendo que él es el dueño de mis redes sociales”, indicó el creador de contenido alemán.

Vídeo: extorsión a

Por último, Wolf contó que recibió una llamada del abogado a través de la cual solicitaban el pago de los $250 millones a cambio de no publicar un video en el que denunciarían que supuestamente no efectuó los pagos a los pequeños empresarios encargados de producir las camisetas.

“Es una estrategia muy clara para extorsionarme e intimidarme para que yo regale literalmente $250 millones sin justificación al señor proveedor y su abogado. Yo siempre he actuado en buena fe, según la fe y haciendo mis liquidaciones a tiempo”, indicó el creador de contenido.